Герцоги Сассекские прилетели на "Игры непобежденных" в Нидерланды: фото яркого выхода пары

Знаменитая пара прилетела в Нидерланды / Фото: Getty Images
Буквально сегодня в Сети обсуждали тот факт, что принц Гарри и Меган Маркл встретились с Елизаветой II и принцем Чарльзом, и вот теперь появились первые фото их первого после длительной паузы появления на публике. В последний раз они были с рабочим визитом в Нью-Йорк в сентябре 2021 года.
Напомним, герцоги Сассекские прилетели в Нидерланды на "Игры непобежденных". Их королевский тур продлится с 16 по 22 апреля. Им, кстати, монархи страны отказали в официальном приеме, но Меган и Гарри точно найдут, чем заняться в Нидерландах.
Фанаты явно соскучились, ведь в Сети активно обсуждают стильный образ герцогини. Для первого выхода Меган Маркл выбрала белоснежный костюм Valentino необычного кроя в оверсайз-стиле.
Интересно, что Меган выбрала те же белые туфли Aquazurra, в которых была на своей свадьбе.
Как обычно, не обошлось без украшений. Меган надела часы Cartier, ранее принадлежавшие принцессе Диане. А также слейвы.
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Также сейчас обсуждает обращение Пьера Ришара к Путину.
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