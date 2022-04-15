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П'єр Рішар – Путіну: Немає нічого, що могло б виправдати вбивства жінок, дітей та мирних жителів

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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15 квітня, 20:19
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Знаменитий французький актор П'єр Рішар записав відеозвернення, в якому засудив російську війну в Україні
Легендарний артист не може залишатися байдужим до безчинств Росії в Україні
Легендарний артист не може залишатися байдужим до безчинств Росії в Україні / Фото: Getty Images

Світові знаменитості продовжують демонструвати солідарність та людяність, оточуючи Україну своєю підтримкою. Про це ми не втомлюємося говорити і дякувати всім, хто бореться разом з нами з російським злом. Один з них – легендарний французький актор П'єр Рішар.

Зірка фільму "Високий блондин у чорному черевику" звернувся особисто до Путіна, засуджуючи його війну в Україні, яка стала "масовим вбивством", "варварством". Відеозвернення опублікував радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своєму YouTube-каналі.

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Пане президенте, я добре знаю Росію, добре знаю її народ, який я люблю. Я добре знаю Україну, і також добре знаю її народ, який я також люблю. І мене розриває на частини від того, як російська армія вторглася в Україну і "вторглася" – це слабо сказано. Це вторгнення, яке перетворилося на масові вбивства. Я б навіть сказав, у варварство, настільки, що я впевнений, немає нічого, що могло б виправдати вбивства жінок, дітей та мирних жителів. Це просто жахливо,

- сказав П'єр Рішар.

П'єр Рішар / скріншот

Культовий актор сказав, що постійно стежить за новинами з України і буквально в шоці від кадрів із численними вбитими людьми та зруйнованими містами. Але був час, коли артист насолоджувався у Києві дегустацією вин.

Я хотів би сказати, пане міністре, що я багато думаю про вас, про ваш народ, про вашого президента. Я високо ціную їхню сміливість і дух протистояння, їхню самовідданність. Я ними захоплююсь. Ось що я хотів сказати вам. Я не втрачаю надії, що це все закінчиться якнайшвидше, тому що продовжувати це просто огидно,

– резюмував артист.

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Не пропустіть слова П'єра Рішара про російську війну в Україні.

Ми також віримо у ЗСУ, у торжество справедливості та швидку перемогу!

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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