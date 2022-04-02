Гламурний рашист Микола Басков захищатиме батьківщину від колег

Співак Микола Басков не заспокоїться. Спочатку рашист погрожував трибуналом генпрокурору України Ірині Венедиктовій, а тепер накинувся на своїх російських колег

Басков, який сам не наважився покинути Росію, вирішив висловитись на адресу тих, у кого совісті та сміливості вистачило. Рашист упевнений, що так рятує рідну естраду і приплів і до своєї мови народ, який нібито радий від'їзду улюблених артистів.

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Нам нема чого соромитися… Жодного враження на росіян не справили сльози "зірок", що поїхали — люди сприйняли це як самоочищення суспільства від тих, хто насправді ніколи не був на боці народу, – сказав Басков у своєму Telegram .

Мабуть, співак підглянув спіч Анни Семенович, і тепер теж вважає, що на російській естраді буде комусь замінити Пугачову, Барських, Земфіру та інших талановитих артистів.

Це лише початок розпрямлення наших крил, нашого польоту у розвитку країни, її перетворенні у багатьох сенсах та сферах, – висловився Микола.

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Нагадаємо, раніше Микола Басков також люто захищав Анну Нетребко, Яку на його думку змусили відмовитися від Росії Тепер Ганна "розпрямила крила" і вирушила в політ по безробіттю, адже російська сцена теж не чекає.

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