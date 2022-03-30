Російська патріотка Анна Семенович висловилася на адресу Макса Барських, який не хоче співати у РФ

Російська співачка Анна Семенович прийшла до тями через місяць війни і вирішила висловити свою думку на адресу українських артистів , які більше не хочуть виступати в Росії

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Російським зіркам ніяк не вдається заспокоїтися після гучних висловлювань Макса Барських та інших українських співаків, які прийняли рішення більше не співпрацювати з РФ. Яна Рудковська навіть зажадала Барських повернути гроші, зароблені у Росії.

Через місяць після початку війни в Україні свою думку наважилася висловити Анна Семенович. Російська співачка завжди мовчала про політичну ситуацію в РФ, але зараз чомусь порахувала, що треба відкрити рота і назвала вчинок Барських та інших українців "некрасивим".

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Є артисти, які дуже некрасиво надійшли та перейшли у прямі образи, що неприпустимо. Можливо, і добре, що маски зірвані та частина артистів показала своє справжнє обличчя. У нашій країні без них є кому співати, робити це чесно і від душі, – заявила Семенович, пише "Стархіт".

Анна ж у свою чергу залишається "патріоткою" і готова тішити своїх слухачів. Тільки ось у неї поки що інші плани. Співачка має намір змінити рід діяльності та зайнятися пошиттям спідньої білизни, адже вважала, що зараз саме час пропхати свій вітчизняний продукт.

Раніше Макс Барських на пряму звернувся до знаменитостей-рашистів. Найгучніший конфлікт у українського виконавця стався з Тіматі, який відкрито загрожував Барських .

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