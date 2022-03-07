Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 ☢ Атака на ЗАЕС 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua

Басков догрався

Звернення Міхалка

Трохи гумору

Білан-рашист

Щедра Джіджі

Раша, гудбай!
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Путінський артист Коля Басков пригрозив Ірині Венедіктовій трибуналом

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 березня, 22:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Микола Басков вже відкрито підтримує військовий наступ Росії на Україну і навіть намагається загрожувати генпрокурору Ірині Венедіктовій
Микола Басков загрожує Ірині Венедіктовій після звинувачень у роспропаганді
Микола Басков загрожує Ірині Венедіктовій після звинувачень у роспропаганді / Фото: Instagram

Народний артист Росії Микола Басков, якого оголосили у міжнародний розшук через пропаганду війни в Україні, вирішив прокоментувати звинувачення на свою адресу

Як заявив Басков, про те, що його в чомусь підозрюють, він дізнався зі ЗМІ. Після чого російський артист вирішив "потягатися" з генпрокурором України Іриною Венедіктовою та погрожував їй трибуналом.

Реклама

Ірина Венедіктова, сподіваюся, що незабаром на вас теж чекає. Тільки не розслідування і суд, а трибунал через дії проти Вашого ж народу і через підтримку дослідів з біологічною зброєю на вашій території. І, звісно, через підтримку фашизму на державному рівні, – заявив путінський поплічник.

Скріншот

Крім того, Басков додав, що вітає Венедіктову зі святом: " Тільки не з 8 березня, а з 18 березня ".

Як відомо, окупація Криму відбулася у березні 2014 року. Прибічники Путіна та анексії прозвали цей період "кримською весною" (хештег Коля не забув) і офіційно зробили 18 березня "днем возз'єднання Криму з Росією".

Ми ж сподіваємося, що до 18 березня путініст Микола благополучно зустріне у стінах виправної установи.

Реклама

До речі кажучи, Тіну Канделакі Незабаром також оголосять у міжнародний розшук.

Крім того, Олега Газманова заочно заарештували в Україні та оголосили у міжнародний розшук. Також Микита Михалков отримав від українського суду ухвала про заочний арешт.

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Наші янголи-охоронці

Підполковник Матуляк Геннадій Васильович. Під час бою за Гостомель, ризикуючи життям, прикрив побратимів та знищив скупчення техніки супротивника. Отримав звання Герой України із врученням ордена “Золота Зірка”. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Генерал-лейтенант Содоль Юрій Іванович. Командувач Морської піхоти. У боях за Волноваху врятував сотні українських бійців від оточення, організував успішний контрнаступ, вивів людей з-під удару ворога, за що отримав звання Герой України. Захищає рідний Маріуполь.
Слава Україні!
Топ YouTube
ТОП-10 найпопулярніших відео на YouTube
1
Baby Shark Dance Baby Shark Dance
10,2 млрд
2
Despacito Despacito
7,75 млрд
3
Johny Johny Yes Papa Johny Johny Yes Papa
6,18 млрд
4
Shape of You Shape of You
5,62 млрд
5
See You Again See You Again
5,42 млрд
6
Bath Song Bath Song
5,01 млрд
7
Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm
4,56 млрд
8
Masha and the Bear – Recipe for Disaster Masha and the Bear – Recipe for Disaster
4,48 млрд
9
Phonics Song with Two Words Phonics Song with Two Words
4,47 млрд
10
Uptown Funk Uptown Funk
4,47 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
Читати інтерв'ю

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти