Очей не відірвати! Наомі Кемпбелл підловили із маленькою донькою на прогулянці (фото)

Папараці спіймали Наомі Кемпбелл з донькою у компанії незнайомця

У травні 2021 року Наомі Кемпбелл шокувала всіх новиною про те, що вона стала мамою. У лютому зірка подіуму уперше показала світові свій скарб, з'явившись із донькою на обкладинці британського Vogue. Втім, обличчя дівчинки модель не стала показувати.

Але настирливим фотожурналістам таки вдалось зняти на фото обличчя спадкоємиці Кемпбелл. Папараці спіймали 52-річну Наомі з 10-місячною донькою біля п'ятизіркового готелю Eden Rock, який розташований на Лазурному Березі Франції, повідомляє Daily Mail.

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Папараці вперше зняли обличчя доньки Наомі

Модель намагалась прикрити обличчя малечі хустинкою, але папараці знайшли момент, щоб сфотографувати обличчя дівчинки.

Модель з донькою

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У Мережі вже звернули увагу на те, що відтінок шкіри спадкоємиці зірки досить світлий. Очевидно, дівчинка пішла у світлошкірого тата, якого модель не афішує.

Подейкують, що дитину Наомі виносила сурогата мати або ж зірка удочерила дівчинку. Також ходят чутки, що був анонімний донор сперми.

Сама модель стверджує, що дівчинка – її біологічна дочка, при цьому вона так і не каже, хто став батьком дівчинки. Як повідомляють інсайдери, Кемпбелл має бойфренда, якого вона ретельно приховує. До речі, на кадрах також з'явився красень-незнайомець. Можливо, це той самий обранець Кемпбелл?!

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До слова, 22 травня супермодель відзначила своє 52-річчя в Канах, де зараз проходить кінофестиваль. Як повідомляють інсайдери, день народження знаменитість відсвяткувала у колі гостів фестивалю та колег. Серед них були Сара Сампайо та Рікі Мартін.

Нагадаємо, ще в березні Наомі Кемпбелл показала своїм фанатам ніжні кадри з донькою та мамою.

Також раніше фотожурналісти спіймали зірку "Сам удома" Маколея Калкіна на прогулянці зі своїм маленьким сином.