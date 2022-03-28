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Зворушливі кадри! 51-річна Наомі Кемпбелл показала маленьку дочку

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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28 березня, 17:45
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На честь Дня матері у Великій Британії Наомі Кемпбелл показала своїм фанатам ніжні кадри з маленькою донькою та мамою
Наомі Кемпбелл показала рідкісні кадри з маленькою дочкою
Наомі Кемпбелл показала рідкісні кадри з маленькою дочкою / Фото: instagram.com/naomi

51-річна супермодель Наомі Кемпбелл довго не афішувала новини про появу своєї доньки. Лише у лютому модель вперше з'явилася з малюком на руках на сторінках глянцю. На честь Дня матері, який відзначали у Великій Британії минулої неділі, Наомі опублікувала у своєму Instagram фото з донькою.

На зворушливих сімейних знімках з'явилася не лише модель зі спадкоємицею, а й її мама, щаслива бабуся Валері Морріс. Фанати сподівалися, що супермодель покаже обличчя малечі. Проте Кемпбелл поки що вирішила не поспішати.

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(Щоб подивитися всі фото, перегортайте праворуч)

Наомі Кемпбелл поділилася фото зі своєю дочкою та опублікувала архівний знімок із мамою | Фото: instagram.com/naomi
Наомі Кемпбелл поділилася фото зі своєю дочкою та опублікувала архівний знімок із мамою / Фото: instagram.com/naomi
Наомі Кемпбелл поділилася фото зі своєю дочкою та опублікувала архівний знімок із мамою | Фото: instagram.com/naomi
Наомі Кемпбелл поділилася фото зі своєю дочкою та опублікувала архівний знімок із мамою / Фото: instagram.com/naomi
Наомі Кемпбелл поділилася фото зі своєю дочкою та опублікувала архівний знімок із мамою | Фото: instagram.com/naomi
Наомі Кемпбелл поділилася фото зі своєю дочкою та опублікувала архівний знімок із мамою / Фото: instagram.com/naomi
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Крім того, Наомі досі не розкрила ім'я спадкоємиці. Відомо лише те, що у травні цього року Кемпбелл-молодшій виповниться рік. Хвилює шанувальників і питання про те, хто ж став батьком дівчинки. Наомі пообіцяла, що одного разу розповість історію про народження дочки у своїх мемуарах.

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Як повідомляють інсайдери, Кемпбелл має бойфренда, якого вона ретельно приховує.

Нагадаємо, раніше Джамала привітала сина із чотириріччям та показала кілька його фото.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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