Зворушливі кадри! 51-річна Наомі Кемпбелл показала маленьку дочку

На честь Дня матері у Великій Британії Наомі Кемпбелл показала своїм фанатам ніжні кадри з маленькою донькою та мамою

Наомі Кемпбелл показала рідкісні кадри з маленькою дочкою / Фото: instagram.com/naomi

51-річна супермодель Наомі Кемпбелл довго не афішувала новини про появу своєї доньки. Лише у лютому модель вперше з'явилася з малюком на руках на сторінках глянцю. На честь Дня матері, який відзначали у Великій Британії минулої неділі, Наомі опублікувала у своєму Instagram фото з донькою.

На зворушливих сімейних знімках з'явилася не лише модель зі спадкоємицею, а й її мама, щаслива бабуся Валері Морріс. Фанати сподівалися, що супермодель покаже обличчя малечі. Проте Кемпбелл поки що вирішила не поспішати.

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Наомі Кемпбелл поділилася фото зі своєю дочкою та опублікувала архівний знімок із мамою / Фото: instagram.com/naomi Наомі Кемпбелл поділилася фото зі своєю дочкою та опублікувала архівний знімок із мамою / Фото: instagram.com/naomi Наомі Кемпбелл поділилася фото зі своєю дочкою та опублікувала архівний знімок із мамою / Фото: instagram.com/naomi 1 /3

Крім того, Наомі досі не розкрила ім'я спадкоємиці. Відомо лише те, що у травні цього року Кемпбелл-молодшій виповниться рік. Хвилює шанувальників і питання про те, хто ж став батьком дівчинки. Наомі пообіцяла, що одного разу розповість історію про народження дочки у своїх мемуарах.

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Як повідомляють інсайдери, Кемпбелл має бойфренда, якого вона ретельно приховує.

Нагадаємо, раніше Джамала привітала сина із чотириріччям та показала кілька його фото.