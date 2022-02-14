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Порція милоти: Наомі Кемпбелл вперше показала спадкоємицю у новій фотосесії для Vogue

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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14 лютого, 22:02
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Знаменита модель вперше познайомила світ зі своєю дочкою. Не пропустіть гарні фото Наомі Кемпбелл!
Модель представила доньку публіці
Модель представила доньку публіці / Фото: instagram.com/britishvogue

Сьогодні британський Vogue презентував новий номер, на обкладинці якого з'явилася 51-річна Наомі Кемпбелл. Знаменита модель вперше показала світові свою доньку.

Наомі Кемпбелл вперше показала дочку

Якщо раніше користувачі в Мережі бачили лише ручки чи ніжки дитини, то тепер зірка без сорому показує спадкоємицю публіці. Поки що у доступі один знімок, але ми сподіваємося, що в наступних кадрах вдасться розглянути й обличчя дівчинки.

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Наомі Кемпбелл позувала з дочкою
Наомі Кемпбелл позувала з дочкою / Фото: Instagram/britishvogue

Я завжди знала, що якось у мене буде дитина,

— каже фраза на обкладинці.

Модель з'явилася у новій фотосесії
Модель з'явилася у новій фотосесії / Фото: instagram.com/britishvogue

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Зазначимо, що після новини про дитину у Наомі багато хто думав про те, хто батько малюка, чи удочерила дівчинку модель, чи скористалася послугами сурогатної матері. Сподіваємося, в інтерв'ю Наомі більше розповість про найпотаємніше.

Зірка демонструє яскраві образи
Зірка демонструє яскраві образи / Фото: instagram.com/britishvogue

Позувала зірка перед об'єктивом фотокамери легендарного Стівена Мейзела, з яким знайома вже 35 років.

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Нові фото Наомі обговорюють усі
Нові фото Наомі обговорюють усі / Фото: instagram.com/britishvogue

Ми з нетерпінням чекаємо на подробиці нового інтерв'ю Наомі Кемпбелл.

Наомі порадувала свіжими кадрами
Наомі порадувала свіжими кадрами / Фото: instagram.com/britishvogue

Також не пропустіть яскраву фотосесію актриси Шерон Стоун.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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