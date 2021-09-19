Осадча та Горбунов поділилися зворушливими фото місячного сина

Нещодавно Катя Осадча стала мамою втрете. Телеведуча народила сина своєму чоловікові Юрію Горбунову і сьогодні зіркова сім'я святкує перший місяць Данила

Катерина Осадча та Юрій Горбунов поділилися фотографіями новонародженого сина / Фото: instagram.com/kosadcha

Подружжя зробило кілька чорно-білих кадрів, тримаючи на руках маленького сина. Це друга спільна дитина Осадчої і Горбунова – у пари також є старший син Іван, який народився в 2017 році.

Про вагітність Каті Осадчої стало відомо в травні цього року, а вже сьогодні їхній с Юрієм дитині виповнився місяць.

Нашому Данилові сьогодні місяць. Перший маленький день народження. Місяць, який ми вчилися бути батьками одразу двох маленьких дітей, – підписала знімок в Instagram щаслива Осадча.

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Юрій Горбунов поділився в фоловерами декількома фотографіями, на одній з яких можна побачити їхнього з Катею сина – Івана.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

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Також зазначимо, що у Каті Осадчої є старший син Ілля, який народився в шлюбі з бізнесменом Олегом Поліщуком. У вересні Іллі виповниться 19 років.

12 вересня ведуча відсвяткувала 38-й день народження і на честь свята поділилася архівними фото, зробленими під час вагітності.

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