Гордон Рамзі станцював під вульгарний трек казахського репера: "Буду е*ать" (відео)

Гордон Рамзі зібрав мільйони переглядів взявши участь у TikTok-тренді

Гордон Рамзі стрімко завойовує публіку не лише на телебаченні, а й у Мережі – він часто бере участь у блогерських флешмобах, що швидко набирають перегляди. Нещодавно шеф опублікував відео, на якому поспішно закінчує приготування апетитної закуски та починає танцювати під популярний російськомовний трек "Я буду ї*ати" реп-виконавця Moreart із Казахстану. У результаті танець Гордона зібрав понад 10 мільйонів переглядів і вибився у лідери.

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Челлендж, у якому тіктокери пробують якусь страву та різко починають рухатися під музику, набрав уже майже два мільярди відео. Серед знаменитостей, які записали подібні ролики, опинився і популярний репер Моргенштерн зі своєю дружиною Діларою. Дівчина вирішила непомітно зняти скандального чоловіка вдома на кухні, але Морген, захоплено розмовляючи по телефону, майже не звернув на це увагу.

Також під "Я буду еб*ть", смакуючи бургери, танцював навіть Дональд Трамп, Точніше, блогер переодягнений і загримований як колишній президент США.

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