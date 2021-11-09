El Кравчук із картонками в руках вийшов у центр Києва, щоб нагадати про себе

Відомий у 90-х роках український співак EL Кравчук, який на багато років призупинив свою концертну діяльність, вирішив публічно заявити, що він має намір знову співати для шанувальників

El Кравчук спародіював відомий мем, щоб нагадати про себе / Фото: Facebook

Наразі виконавцю 44 роки. Він давно припинив музичну кар'єру – одразу після розірвання домовленості зі своїм продюсером Євгеном Рибчинським через творчі розбіжності.

З того часу в публічному просторі виконавця не було видно, але весь цей час він все ж таки продовжував виступати для невеликої публіки на корпоративах. Нещодавно співак вирішив повернутися на велику сцену, випустив альбом "Порошок від кохання" і має намір влаштувати масштабний тур українськими містами

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Але перш ніж це зробити El Кравчук вигадав нестандартний спосіб нагадати про себе слухачам. Для цього артист взяв великий картонний аркуш і написав на ньому різні фрази – від своїх хытових рядків до заяв, що він був, є і буде. Піднявши картонку над головою El Кравчук зробив знімки у різних точках столиці, потім опублікував їх на своїй Facebook-сторінці.

Відповідь на запитання: " Де пропадав El Кравчук 10 років?", – підписав публікацію артист.

Фото: Facebook

Таким чином, зірка 90-х спародував смішний мем Сета Філіпса – хлопця з Нью-Йорка, який також фотографується з табличками, на яких пише іронічні фрази про наболіле. Наприклад, "припиніть постити відео з концертів" або "вистачить фоткати свою їжу".

Фото: Instagram

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