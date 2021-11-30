Градський незадовго до смерті одружився з українкою, яка молодша за нього на 35 років – нові подробиці

Нові подробиці про весілля Олександра Градського та Марини Коташенко / Фото: Instagram

За словами інсайдера з оточення Олександра Градського, ініціатором офіційного одруження стала Марина Коташенко. Про це пише MK.

Повідомляється, що співак уже тоді мав серйозні проблеми зі здоров'ям і він просив кохану почекати , посилаючись на погане самопочуття.

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Однак Марині Коташенко вдалося домогтися офіційного одруження. Жодної урочистої церемонії, застілля та гостей не було.

Олександр Градський одружився за місяць до смерті / Фото: Инстаграм

Історія кохання Олександра Градського та Марини Коташенко

Обраниця співака родом із Києва. До Москви вона переїхала відразу після школи та розпочала кар'єру моделі. Із Мариною Коташенко музикант познайомився випадково. В одному зі своїх інтерв'ю Градський згадував, він проїжджав повз машину, побачив світловолосу красуню і просто не зміг залишити її непоміченою. Співак розгорнув машину, повернувся та залишив дівчині свій номер телефону. Марина тоді не знала, що перед нею відомий співак. Коташенко передзвонила новому знайомому за кілька днів.

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Олександр Градський та Марина Коташенко / Фото: Instagram

Роман пари розвивався стрімко. На час знайомства Марині було 19 років, а Градському – 54 роки. Пара прожила разом 17 років. За цей час у співака та його обраниці народилося двоє синів – у 2014 році, названий на честь батька, Олександр, та у 2018-му – Іван.

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