Cобчак показала архівний виступ Градського та Долиної: "Це ж абсолютно світовий рівень"

Ксенія Собчак переглядала старі виступи Олександра Градського та вирішила поділитися з підписниками відео, яке її вразило

Ксенія Собчак показала відео з виступу Лариси Доліної та Олександра Градського / Фото: instagram.com/xenia_sobchak, Скріншот з YouTube

Зірки продовжують згадувати Олександра Градського, котрий помер цієї неділі. Багато хто зазначає його внесок у музику. Ксенія Собчак вирішила не писати зворушливих промов чи згадувати знайомство із Градським.

Телеведуча опублікувала кадри концерту "Шлягери минулого століття" з Ларисою Доліною та Олександром Градським, який відбувся у 1997 році.

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Послухайте які голоси. Неймовірний концерт та фантастично талановиті Долина та Градський (яка втрата для всієї країни). І як же гірко, що ми зараз йдемо зовсім в іншому напрямку , а Долину більшість знає як виконавицю "Погода в доме"… Адже вона багаторазовий лауреат національних музичних премій, я вже не говорю про її джазові виступи і ось такі концерти- це ж абсолютно світовий рівень, – написала телеведуча.

Нагадаємо, Олександра Градського госпіталізовано з інсультом і перебували в реанімації. Композитор пішов із життя у віці 72 років Його похорон пройде 1 грудня на Ваганьківському цвинтарі.

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