Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022

Злата і Тарапата

Що з Демі Мур?

Дружина Кейджа

Потап з батьком

Шоу "Маска". Сезон 2

П'яні зірки
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Cобчак показала архівний виступ Градського та Долиної: "Це ж абсолютно світовий рівень"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
30 листопада, 14:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ксенія Собчак переглядала старі виступи Олександра Градського та вирішила поділитися з підписниками відео, яке її вразило
Ксенія Собчак показала відео з виступу Лариси Доліної та Олександра Градського
Ксенія Собчак показала відео з виступу Лариси Доліної та Олександра Градського / Фото: instagram.com/xenia_sobchak, Скріншот з YouTube

Зірки продовжують згадувати Олександра Градського, котрий помер цієї неділі. Багато хто зазначає його внесок у музику. Ксенія Собчак вирішила не писати зворушливих промов чи згадувати знайомство із Градським.

Телеведуча опублікувала кадри концерту "Шлягери минулого століття" з Ларисою Доліною та Олександром Градським, який відбувся у 1997 році.

Реклама

Послухайте які голоси. Неймовірний концерт та фантастично талановиті Долина та Градський (яка втрата для всієї країни). І як же гірко, що ми зараз йдемо зовсім в іншому напрямку , а Долину більшість знає як виконавицю "Погода в доме"… Адже вона багаторазовий лауреат національних музичних премій, я вже не говорю про її джазові виступи і ось такі концерти- це ж абсолютно світовий рівень, – написала телеведуча.

Нагадаємо, Олександра Градського госпіталізовано з інсультом і перебували в реанімації. Композитор пішов із життя у віці 72 років Його похорон пройде 1 грудня на Ваганьківському цвинтарі.

Дізнайтесь інші новини:

Реклама

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти