Гримерка Заворотнюк згадала про перші симптоми хвороби актриси, на які не звертали уваги

Гример Анастасії Заворотнюк розповіла, що під час зйомок артистка скаржилася на проблеми зі здоров'ям / Фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk
У Мережі регулярно з'являється інформація про стан здоров'я російської актриси. Нещодавно стали відомі подробиці операції Анастасії Заворотнюк. А тепер гримерка артистки згадала, що Заворотнюк вже давно скаржилася на погане самопочуття - у неї боліла голова, вона страждала на запаморочення, непритомніла.
Ніхто на це уваги не звертав, а нездужання списували на втому та дієти.
Окрім цього, Заворотнюк мала серйозні проблеми зі шкірою, яка стала надто чутливою: з'являлися алергічні реакції та запалення.
Стан шиї викликав нарікання. Як печене яблуко — на відміну від еластичної шкіри обличчя. До речі, таку шию я бачила у Жанни Фріске, коли вона підійшла до мене. І зараз за цієї асоціації холону від жаху, – цитує гримерку видання Woman.ru.
Що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк уже третій рік бореться з онкологічним захворюванням. У 2019 році актриса проходила курс лікування у Німеччині. У німецькій клініці їй зробили трепанацію черепа, щоб дістатися пухлини.
Після операції Заворотнюк повернулася до Росії та продовжила лікування. Вона перебуває у своєму заміському будинку та отримує необхідну допомогу від лікарів. За останніми даними, актриса більшу частину часу проводить у візку лежачи. У неї частково паралізована права частина тіла.
Раніше до Мережі потрапило перше фото Анастасії Заворотнюк після новини про хворобу. Дочка актриси не стала спростовувати, що на знімку мама.
Нагадаємо, нещодавно батько Жанни Фріске пояснив, чому актрисі вдається довше справлятися з онкологією, ніж вийшло у його дочки.