Гримерка Заворотнюк згадала про перші симптоми хвороби актриси, на які не звертали уваги

Гример Анастасії Заворотнюк розповіла, що під час зйомок артистка скаржилася на проблеми зі здоров'ям / Фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

У Мережі регулярно з'являється інформація про стан здоров'я російської актриси. Нещодавно стали відомі подробиці операції Анастасії Заворотнюк. А тепер гримерка артистки згадала, що Заворотнюк вже давно скаржилася на погане самопочуття - у неї боліла голова, вона страждала на запаморочення, непритомніла.

Ніхто на це уваги не звертав, а нездужання списували на втому та дієти.

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Окрім цього, Заворотнюк мала серйозні проблеми зі шкірою, яка стала надто чутливою: з'являлися алергічні реакції та запалення.

Стан шиї викликав нарікання. Як печене яблуко — на відміну від еластичної шкіри обличчя. До речі, таку шию я бачила у Жанни Фріске, коли вона підійшла до мене. І зараз за цієї асоціації холону від жаху, – цитує гримерку видання Woman.ru.

Нові подробиці про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк / Фото: Instagram.com

Що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк уже третій рік бореться з онкологічним захворюванням. У 2019 році актриса проходила курс лікування у Німеччині. У німецькій клініці їй зробили трепанацію черепа, щоб дістатися пухлини.

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Після операції Заворотнюк повернулася до Росії та продовжила лікування. Вона перебуває у своєму заміському будинку та отримує необхідну допомогу від лікарів. За останніми даними, актриса більшу частину часу проводить у візку лежачи. У неї частково паралізована права частина тіла.

Раніше до Мережі потрапило перше фото Анастасії Заворотнюк після новини про хворобу. Дочка актриси не стала спростовувати, що на знімку мама.

/ Фото: kp.ru

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Нагадаємо, нещодавно батько Жанни Фріске пояснив, чому актрисі вдається довше справлятися з онкологією, ніж вийшло у його дочки.