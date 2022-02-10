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Батько Фріске пояснив, чому Заворотнюк довше за його дочку бореться з онкологією

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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10 лютого, 09:57
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Володимир Фріске прокоментував останні новини про стан здоров'я зірки серіалу "Моєї прекрасної няні"
Батько Жанни Фріске розповів, що Анастасії Заворотнюк вчасно зробили операцію
Батько Жанни Фріске розповів, що Анастасії Заворотнюк вчасно зробили операцію / Фото: Instagram, скриншот

Нещодавно з'явилися подробиці про операцію Анастасії Заворотнюк . Володимир Фріске вважає, що акторка вчасно звернулася до лікарів.

Жанна була неоперабельна, а Заворотнюк вчасно зробили операцію У Жанни не могли дістати ракових клітин. Навіть променями. Пухлина проникла глибоко, – пояснив батько співачки в коментарі teleprogramma.pro

/ Фото: скриншот

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Батько Фріске радий, що популярній актрисі вдається боротися із тяжкою хворобою.

В неї маленька дитина. Її рідні молодці, що нікого до неї не підпускають. Вони оберігають її. Це, можливо, позитивно впливає на її здоров'я. Дай Боже, щоб вона довго жила і все в неї вийшло

Батько Жанни Фріске не з чуток знає, що таке коли у близької людини гліобластома – пухлина головного мозку. Його дочка кілька років боролася з онкологічним захворюванням, але хвороба виявилася сильнішою. Співачка померла у 2015 році. Після того, як стало відомо про діагноз Анастасії Заворотнюк, актрису часто порівнюють з Жанною Фріске.

Що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк уже третій рік бореться з онкологічним захворюванням . У 2019 році актриса проходила курс лікування у Німеччині. У німецькій клініці їй зробили трепанацію черепа, щоб дістатися пухлини.

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Після операції вона повернулася до Росії та продовжила лікування. Анастасія Заворотнюк перебуває у своєму заміському будинку та отримує необхідну допомогу від лікарів. За останніми даними, актриса більшу частину часу проводить у візку в горизонтальному положенні. У неї частково паралізована права частина тіла.

Раніше до мережі потрапило перше фото Анастасії Заворотнюк після новини про хворобу. Дочка актриси не стала спростовувати, що на знімку мама.

/ Фото: kp.ru

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Раніше стало відомо, що чоловік Анастасії Заворотнюк не ладнає з дочкою актриси.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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