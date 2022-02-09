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У Анастасії Заворотнюк паралізовано праву частину тіла – нові подробиці про стан актриси

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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9 лютого, 09:08
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Рідні актриси вважають за краще не обговорювати стан здоров'я зірки "Моєї прекрасної няні", але в ЗМІ з'явилися нові подробиці
Нові подробиці про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк
Нові подробиці про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк / Фото: Instagram.com

Анастасія Заворотнюк з 2019 року бореться з онкологічним захворюванням. Актрисі діагностували гліобластому – пухлину головного мозку. Відтоді ходять різні чутки про здоров'я акторки . Зараз Заворотнюк перебуває у своєму частому будинку у Крекшино в колі близьких. Але як розповів друг актриси Олексій Демідов у бесіді з kp.ru, поки новин про покращення стану здоров'я зірки "Моєї прекрасної няні" немає.

В оточенні зірки кажуть, що вона змучена хворобою та очікуванням покращень. Іноді їй дають заспокійливе.

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Анастасія більшу частину часу проводить у візку в горизонтальному положенні, хоча раніше вона більше сиділа. У неї частково паралізована права частина тіла, вона не може рухатися без сторонньої допомоги та ворушити рукою.

Як себе почуває Анастасія Заворотнюк
Як себе почуває Анастасія Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Як зазначив Демидов, акторка має проблеми із зором і мовою.

Анастасія застосовує препарати, які підтримують її, через що вона сильно погладшала і змінилася до невпізнанності. Вона не може довго зберігати концентрацію уваги. Часом здається, що вона взагалі байдужа до того, що відбувається навколо, немов у прострації.

Лікарі зазначають, що хвороба невиліковна. Питання стоїть лише про продовження життя. Анастасія в лікарню не хоче, а вважає за краще залишатися вдома з донькою Мілою, доглядальницею, чоловіком та мамою.

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Сім'я Заворотнюк робить все, щоб скрасити її життя та полегшити боротьбу з тяжкою хворобою. Немає такого, що їй стало різко гірше. У неї все йде хвилеподібно: чи то гірше, чи то стабілізується стан.

Анастасія Заворотнюк із сім'єю
Анастасія Заворотнюк із сім'єю / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

До слова, завлабораторією проліферації клітин Інституту молекулярної біології Петро Чумаков добре знайомий з історією хвороби зірки і вважає, що все так погано, хоч хвороба важка.

За його словами, в Інституті Петрова в Пітері для Анастасії зробили персональну вакцину проти раку з її клітин. Як припустив фахівець, вона може продовжувати життя артистки. Також він поділився подробицями операції, яку раніше робили Заворотнюк.

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Частковий параліч. Під час операції їй видалили досить велику частину: пухлина та тканини навколо – і якісь функції неминуче порушилися. Може порушитись логічне мислення. Мозкова діяльність, безумовно, пошкоджена. Це ж хвороба головного мозку, тому не може не пошкодитися. Але це не означає, що вона стала неадекватною.

Раніше до Мережі потрапило перше фото Анастасії Заворотнюк після новини про хворобу. Дочка актриси не стала спростовувати, що на знімку мама.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Цитата на segodnya.ua
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Відверте інтерв'ю актриси

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