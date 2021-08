Найгостріша у своїх коментарях – Приходько: Могилевська про лаштунки шоу "Співають всі!"

Місяці підготовки, кастингів, зйомок, монтажу – і глядачі каналу "Україна" нарешті дочекалися прем'єри нового талант-шоу "Співають всі!" по всесвітньо відомому формату All Together Now

Журі шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна" Як проходили зйомки масштабного телепроекту, через що сперечалися експерти і як врешті-решт знаходили спільну мову – секрети створення грандіозного шоу від зіркових суддів. Реклама Уже в цю суботу, 21 серпня, о 21:00 на сцену проекту "Співають всі!" вийдуть перші учасники, щоб продемонструвати свої вокальні вміння перед самим народним в країні журі – зоряної "сотнею" експертів на чолі з народною артисткою України Наталкою Могилевською. Співачка відверто зізнається: без драм і суперечок жоден ефір не відбудеться. Наших учасників будуть оцінювати чотири покоління артистів! У журі є легенди, які дивуються: "А де 3 октави? Де вірші Ліни Костенко? Що за маячня молодь співає? " Є тіктокер Олег Машуковсскій, який скаржиться: "Це все нудно, я не можу це терпіти". Слава Дьомін теж буває дуже різким, якщо йому щось не подобається. Народна артистка України Наталія Могилевська і ведучий Володимир Остапчук / Фото: прес-служба телеканалу "Україна" але найгостріша в своїх коментарях, каже Могилевська, Анастасія Приходько : Я дуже поважаю її за те, що вона чесна і завжди говорить те, що думає. Найголовніше, що кожен член журі має право віддати свій голос за учасника або чи не віддати, і ми з повагою ставимося до думки кожного. Журі шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна" Реклама але пристрасті на шоу будуть вирувати безперестанку . Адже артисти – люди запальні, вони звикли відстоювати свою думку і заради улюблених учасників здатні на багато що. DJ NANA говорить про це так: Повірте, емоції будуть зашкалювати. На зйомках були моменти, коли ти просто не розумієш, чому хтось не натиснув на кнопку, і тобі хочеться підбігти, натиснути за кого-то або просто вистрибнути зі свого місця і прокричати: "Вау, який ти крутий, чувак!" Журі шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна" Серед журі є по-справжньому добрі судді, які хочуть підтримати кожного конкурсанта, але більше все-таки тих, хто просто так своїми голосами не розкидається. Народний артист України Павло Зібров – саме такий: Натискати кнопку всім – не дочекаєтеся! Для чого ж туди Зіброва запросили? У нас все-таки стара школа, а це значить, що в учасника насамперед повинні бути талант, мелодійність, почуття ритму і харизма. Артист зазначає, що не обов'язково мати оперний голос, але якщо є харизма, то можна стати світовою знаменитістю. Журі шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна" Реклама Але то, що подобається Павлу Зіброва або Іво Бобулу, не факт, що оцінять Jerry Heil або Анна Трінчер , Які ще зовсім недавно самі були учасницями вокальних шоу. Анна Трінчер коментує це так: Уявляєте, до нас на відбір приходила мій колишній педагог по вокалу! Я сама свого часу так стояла на сцені і оцінювали мене. Відчуваєш себе по-іншому, більш того, я одна з наймолодших учасниць журі. Вона також каже, круто, що всі судді різнопланові, у кожного своє бачення музики і того, яким повинен бути артист. Але мікрофон всього один і бувало, що судді, як змії в тераріумі, тягнули до нього руки, щоб висловити свою позицію. Ведучий Володимир Остапчук / Фото: прес-служба телеканалу "Україна" І з цим уже довелося справлятися ведучого проекту Володимиру Остапчуку . Хоча він каже: втихомирювати журі не завжди хотілося – кому ж не цікаво поспостерігати за спорами зірок: Мені здається, це класна українська риса! У нас демократія, ми любимо свободу слова. Але бувало, що починалися такі гарячі сварки, коли вони просто переставали слухати друг одного. І тоді вже мені доводилося брати ситуацію в свої руки. Зібрати 100 зірок на одному майданчику і організувати роботу всіх департаментів – завдання надскладне . Тому над проектом "Співають всі!" працювала величезна команда професіоналів. Режисери, оператори, продюсери, редактори, журналісти, адміністратори, гримери, технічні працівники – праця кожного дуже важливий. Реклама Всі вони працюють для того, щоб подарувати глядачам найяскравіші емоції і незабутнє шоу. Одним з найбільших викликів для творців проекту стала саме технічна його частина, адже за кожним членом журі закріплений свій мікрофон, кнопка для голосування і світловий екран, який відображає думку експерта про виступ учасника. Телеканал "Україна" готує унікальне шоу за форматом All Together Now / Фото: прес-служба телеканалу "Україна" Команда по світу Alight, яка вже 15 років створює яскраві світлові шоу світового масштабу, зокрема працювала над грандіозним проектом "Співають всі!", Каже, що на майданчику шоу знаходиться 100 світлових приладів. Кожен прилад поєднали з кнопкою членів журі. Чим могутніше виступ учасника шоу – тим яскравіше стає майданчик. Тому саме світло дасть зрозуміти, хто гідний залишатися на сцені. Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів таких країн світу, як: Італія

Франція

Австралія

Нідерланди

Бразилія

Данія

Польща та інші. Україна стала 18 країною, в якій буде виходити це музичне шоу . Переможець проекту отримає грошовий приз у розмірі півмільйона гривень. Наталя Могилевська, яка стала зоряним капітаном шоу "Співають всі", зробила несподіване зізнання в ефірі телеканалу "Україна": Раніше ми писали про першу десятку суддів шоу "Співають всі", куди увійшли Jerry Heil, Міша Романова та Віктор Павлік .