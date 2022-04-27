Гвіздьова про дует українки Ганни Asti з путіністом Кіркоровим: За славу та гроші можна продати душу?

Ілона Гвоздєва прокоментувала пісню Анну Asti з Філіпом Кіркоровим / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva, Скриншот из видео

Ганна Дзюба, яка родом із Черкас, досі нічого не сказала про війну в Україні. Вона зайнята своєю сольною кар'єрою у Росії. Дзюба зараз виступає під псевдонімом Анна Asti і вже встигла записати дует із путінською зіркою Філіпом Кіркоровим.

Хореографиня Ілона Гвоздьова вирішила у себе InstaStories висловитись про таку колаборацію.

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Невже вони думають, що війна та її наслідки їх омине? Нехай заспівають на передовій свою нову пісню! Господи, невже за славу та гроші можна продати душу?! – написала Гвоздьова

Скріншот: Instagram

Зазначимо, Філіп Кіркоров довгий час мовчав про повномасштабне вторгнення Росії до України. Путінський артист зник із соцмереж і не давав інтерв'ю. Артист порушив мовчання через два місяці війни та опублікував скандальну посаду, в якій попросив "звільнити" кума Путіна Віктора Медведчука

Раніше Маша Єфросиніна вже висловилась про прохання Кіркорова , а Оля Полякова пошкодувала про дружбу зі співаком.