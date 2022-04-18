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Оля Полякова визвірилась на "продажного" Філіпа Кіркорова: Він перейшов на бік зла

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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18 квітня, 23:04
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Українська співачка шкодує про свою дружбу з російським поп-королем після його нікчемної витівки
Оля Полякова жорстко пройшлася по Філіпу Кіркорову
Оля Полякова жорстко пройшлася по Філіпу Кіркорову / Фото: instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/fkirkorov

Слова Філіпа Кіркорова на підтримку Оксани Марченко та її чоловіка-зрадника не залишилися поза увагою. На таку безглузду витівку співака відреагувала і Оля Полякова, яка раніше добре дружила з ним та навіть вважала Кіркорова прикладом для артистів.

В інтерв’ю з телеведучою Наташею Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24" співачка зізналась, що дружба з Кіркоровим викликала дуже багато питань у її прихильників в Україні і у людей, хто її знав і бачив.

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І я весь час його захищала, бо по-перше, любила його по-людські, тому для мене таке розчарування, мене прям винесло. Він справді мені ні разу не зателефонував, ні разу не написав жодного запитання: "як ви", "як твої діти", "чи ви живі взагалі". Але він мовчав. Коли ти мовчиш в тебе є можливість не переходити на бік зла, хоча б так. Хоча я вважаю, що мовчання – це теж перехід на бік зла, – поділилась зірка.

Оля Полякова також зізналась, що з Філіпом Кіркоровим вони дуже часто розмовляли на тему України і "він дуже сумував, переживав, що його тут забудуть, він хотів повернутися".

Я просто чекала, коли він проявиться, коли він зробить хоч якийсь крок, щоб я зрозуміла, що в нього в голові. І коли він зробив цей крок...Тобто він не поцікавився, не пожалів нікого із України... Ось так перейти на бік зла, ось так в підтримку злочинця... Ну зрозуміло чому він це зробив, правда. У нього там якісь ювілейні концерти, зірвалися якісь спонсори, все це гроші. Але коли ти продаєшся за ідею, це хоч можна зрозуміти, але коли ти продаєшся за бабки – це так дріб'язково, – зазначила артистка.

Також в інтерв'ю Оля Полякова розповіла про те, де зараз перебуває її сім'я.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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