Гвоздева о дуэте украинки Анны Asti с путинистом Киркоровым: За славу и деньги можно продать душу?

Илона Гвоздева прокомментировала песню Анну Asti с Филиппом Киркоровым / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva, Скриншот из видео

Анна Дзюба, которая родом из Черкасс, до сих пор ничего не сказала о войне в Украине. Она занята своей сольной карьерой в России. Дзюба сейчас выступает под псевдонимом Анна Asti и уже успела записать дуэт с путинской звездой Филиппом Киркоровым.

Хореограф Илона Гвоздева решила у себя в InstaStories высказаться о такой коллаборации.

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Неужели они думают, что война и ее последствия их обойдет? Пускай споют на передовой свою новую песню! Господи, неужели за славу и деньги можно продать душу?! – написала Гвоздева

Скриншот: Instagram

Отметим, Филипп Киркоров долгое время молчал о полномасштабном вторжении России в Украину. Путинский артист исчез из соцсетей и не давал интервью. Артист нарушил молчание спустя два месяца войны и опубликовал скандальный пост, в котором попросил "освободить" кума Путина Виктора Медведчука.

Ранее Маша Ефросинина уже высказалась о просьбе Киркорова, а Оля Полякова пожалела о дружбе с певцом.