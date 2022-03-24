"Хочу бачити його на лаві підсудних": Андрій Данилко – про покарання для божевільного Путіна

Андрій Данилко придумав більш жорстоку кару для Путіна / Фото: открытые источники
Андрій Данилко, який нещодавно змінив рядок у своєму хіті, що так дратував росіян, дав відверте інтерв'ю про життя в період війни "Факти". Відповіді артиста, який не вибирає слів, говорячи про Путіна та росіян, вже розбирають на цитати.
Як і Даша Астаф'єва, артист зізнався, що навіть не думав залишати улюблене місто і свою країну, коли Росія розпочала бомбардування.
Навіть не розглядав цієї ідеї. Не хочу я нікуди їхати! Мої родичі залишаються у Полтаві і теж нікуди не збираються. Знаєш, таким пустим, як зараз, я Київ ніколи не бачив. Дивлюся на Хрещатик уночі — лампочки не горять, звучить лише сирена, і таке враження, що місто вимерло.
У перші дні війни Данилко в інтерв'ю Дмитру Гордону казав, що застрелив би Путіна, якби міг зараз його зустріти. Але тепер артист вигадав йому більш витончену кару.
То була така моя емоційна історія. Але на 26-й день війни я розумію, що мені таки хотілося б побачити його в суді. Просто застрелитися чи померти від кулі — для Путіна вже надто легка смерть. Хочу побачити його на лаві підсудних. Разом з оточенням, що йому потурає. Адже там, на вершині, всі пов'язані. І вони це розуміють. Звичайно, багатьом хотілося б зараз знайти вихід із ситуації, придумати варіант Б, В, а виходить тільки Ж – *опа!
Андрій Данилко також зазначив, що має відчуття впевненості в перемозі України над рашистським окупантом.
Знаєш, у мене воно з'явилося третього дня. Я слухав кілька зафіксованих розмов російських солдатів зі своїми близькими. Іншим словом, як "дурні", я цих мам і дружин назвати не можу. Все, що російська армія зробила з Маріуполем, Харковом, Черніговом, це просто помста Путіна за те, що Україна почувається незалежною. Помсту, яку підтримують і артисти, які танцювали на нещодавньому балі Сатани на честь кримських подій. З владою ніколи не можна дружити. Інакше потім важко відмовити. І вони нічого не вимагають, а просто кажуть: "Це особисте прохання Володимира Володимировича".
Нагадаємо, раніше Андрій Данилко озвучив найстрашніший сценарій для Росії, винної у смертях українців.
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