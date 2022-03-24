"Хочу видеть его на скамье подсудимых": Андрей Данилко – о наказании для безумного Путина

Андрей Данилко придумал более изощренную казнь для Путина / Фото: открытые источники

Андрей Данилко, недавно сменивший строчку в своем хите, который так бесил россиян, дал откровенное интервью о жизни в период войны изданию "Факты". Ответы артиста, который не выбирает слов, говоря о Путине и россиянах, уже разбирают на цитаты.

Как и Даша Астафьева, артист признался, что даже не думал покидать любимый город и свою страну, когда Россия начала бомбежку.

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Даже не рассматривал эту идею. Не хочу я никуда ехать! Мои родственники остаются в Полтаве и тоже никуда не собираются. Знаешь, таким пустым, как сейчас, я Киев никогда не видел. Смотрю на Крещатик ночью — лампочки не горят, звучит лишь сирена, и такое впечатление, что город вымер.

В первые дни войны Данилко в интервью Дмитрию Гордону говорил, что застрелил бы Путина, если бы мог сейчас его встретить. Но теперь артист придумал ему более изощренную казнь.

Андрей Данилко

Это была такая моя эмоциональная история. Но на 26-й день войны я понимаю, что мне все-таки хотелось бы увидеть его в суде. Просто застрелиться или умереть от пули — для Путина уже слишком легкая смерть. Хочу видеть его на скамье подсудимых. Вместе с потакающим ему окружением. Ведь там, на верхушке, все повязаны. И они это понимают. Конечно, многим хотелось бы сейчас найти выход из ситуации, придумать вариант Б, В, а выходит только Ж — ж*па!

Андрей Данилко также отметил, что у него есть ощущение уверенности в победе Украины над рашистским оккупантом.

Знаешь, у меня оно появилось на третий день. Я слушал несколько зафиксированных разговоров российских солдат со своими близкими. Другим словом, как "дуры", я этих мам и жен назвать не могу. Все, что российская армия сделала с Мариуполем, Харьковом, Черниговом, — это просто месть Путина за то, что Украина чувствует себя независимой. Месть, которую поддерживают и артисты, танцевавшие на недавнем "бале Сатаны" в честь крымских событий. С властью никогда нельзя дружить. Иначе потом сложно отказать. И ведь они ничего не требуют, а просто говорят: "Это личная просьба Владимира Владимировича".

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Напомним, ранее Андрей Данилко озвучил самый страшный сценарий для России, виновной в смертях украинцев.

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