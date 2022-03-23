Безумні, зашорені, дурні: Астаф'єва рознесла на порох російський шоу-бізнес, який підтримує безумство Путіна

Співачка Даша Астаф'єва не стала мовчати про ту клоунаду, яка зараз відбувається у російському шоу-бізнесі

Співачка засудила російських зірок, що підтримують безумство Путіна / Фото: instagram.com/da_astafieva

Зірка української естради Даша Астаф'єва за період війни, яку розв'язала Росія проти України, змінила рід діяльності: світське життя та творчість залишилися у мирному житті, а зараз артистка всіма силами допомагає ЗСУ. Сьогодні всі обговорюють нове інтерв'ю Даші Астаф'євій, у якому вона розповіла про волонтерство та життя в умовах війни. Також вона пройшлася по російському шоу-бізнесу, який перетворився на цирк, що підтримує свого головного клоуна Путіна з кров'ю українських людей на руках.

Даша Астаф'єва засудила Шабаш зірок у "Лужниках", які стали рупором рашистської пропаганди, і все те безумство, яке зараз постійно транслюється в РФ від відомих людей.

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Даша Астаф'єва поспілкувалась з Наташею Влащенко / Фото: instagram.com/da_astafieva

Я якийсь час ще говорила, що в кожній країні є погані люди, але так як Росія реагує на це все, які вони всі шалені, зашорені, просто дурні. Цей Михалков зі своїми птахами, бл*дь, я не можу просто повірити, це ж абсурд! Ці артисти, які, бл*дь, виступають під нацистськими знаками! <> Кадиров шукає Степана Бандеру. Ну як! Лукашенко, який розповідає, що його батько помер під час війни, а він 54-го року народження. Ну як? Це що, блін, клоунада якась? Це все було б смішно, якби люди не вмирали.

Інтерв'ю Даші Астаф'євій Наташі Влащенко дивіться далі у відео.

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Ми, як і мільйони українців, поділяємо почуття Даші Астаф'євої. Ми також продовжуємо вірити у ЗСУ та нашу швидку перемогу. Впевнені, рашисти незабаром будуть вибиті з нашої землі.

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