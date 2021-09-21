Холостячка-2: п'ять учасників другого сезону, які дуже схожі на героїв першого

Хто з учасників "Холостячки-2" схожий на учасників першого сезону / Фото: Колаж: Сьогодні
Героїв фільмів, серіалів і шоу завжди порівнюють з їхніми попередниками. Нещодавно ведучий шоу "Холостячка" Григорій Решетник поділився, чим Злата Огнєвіч схожа на героїню першого сезону – Ксенію Мішину.
А після прем'єри першого епізоду "Холостячки-2" глядачі почали порівнювати учасників проєкту, адже багато героїв нового сезону нагадали їм вже улюблених персонажів минулого.
Не виключено, що така ж ситуація виникне і на гіпрешоу "Маска", другий сезон якого скоро вийде на телеканалі "Україна". Маски героїв – одна яскравіша за іншу, недавно творці проєкту показали всім наймоднішу маску нового сезону.
Хто за версією прихильників "Холостячки" схожий на учасників минулого сезону – читайте в матеріалі "Сьогодні".
Роман Свечкоренко і Олександр Еллерт
Психолога-блогера Романа Свечкоренка в соцмережах активно почали порівнювати з переможцем першого сезону Олександром Еллертом.
Деяким глядачам здалося, що Роман схожий на Олександра не тільки зовні, але за поведінкою. Фанати "Холостячки" впевнені, що цей учасник дійде до фіналу.
- "Чому ніхто не пише, що психолог Рома так схожий на Еллерта? Красунчик".
- "Так! Я весь випуск казала моїй подрузі, що Рома – це копія Саші Еллерта".
- "Теж помітила. Причому крім зовнішності, ще й поведінкою".
- "Свечкоренко дуже сподобався. На Еллерта схожий".
Подивимося, як буде себе вести Роман далі. Поки що він показав себе більш скромним і сором'язливим, ніж Олександр, який жартував над усіма на першій вечірці з Ксенією Мішиною.
До речі, ще один збіг – і у Свечкоренка, і у Еллерта є доньки.
Ілля Закорецький та Ілля Рибальченко
Цих учасників теж активно почали порівнювати в соцмережах. Мало того, що їх обох звати Ілля, чоловіки чимось схожі зовні і мають схильність до поезії і творчості .
Все ж пам'ятають пісню Іллі Рибальченка: "Здравствуй, Ксюша!"? Схоже, що у глядачів тепер новий улюбленець-поет – Ілля Закорецький. На першій зустрічі він прочитав зворушливий і трохи кумедний вірш, який написав дорогою на першу вечірку.
У соцмережах вже пожартували, що у кожної "Холостячки" має бути "свій Іллюша".
- "Вона мені Іллю з попередньої" Холостячки "нагадав, коли вірші почав читати".
- "А Ілля Іллюху нагадує. І вірші такі ж по-доброму милі".
- "Та ні! Зовсім не типаж Злати, схожий на Рибальченка".
Вінченцо Дулепа і Євген Ковтуненко
Між Вінченцо і Євгеном глядачі теж знайшли щось спільне. Найчастіше їх порівнюють завдяки широкій посмішці – що у першого, що у другого.
Є ще один збіг: і у Вінченцо, і у Євгена є свої ресторани.
Андрій Задворний і Андрій Шатирко
Цих героїв, як і Іллюш, звуть однаково і зовні теж є певна схожість. А ще Андрій Задворний кумедно поводився на першій вечірці і потрапляв в незручні ситуації. Він потішив глядачів, як і Шатирко!
- "Він мені чимось нагадує Андрія Шатирка".
- "Шатирко № 2".
- "По типажу схожий на Шатирка, так само нервово-активний".
Влад Ясько і Ігор Бабко
І ще один збіг! І Влад та Ігор – наймолодші учасники "Холостячки". Коли Ігор прийшов на проєкт, йому було всього 23 роки. Владу – 25 років.
Обидва хлопця до своїх років домоглися успіху в бізнесі. У Ігоря є агентство, яке займається розробкою веб-сайтів, а у Влада – курс з Instagram-маркетингу і діджитал-агентство.
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