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Холостячка-2: на шоу прийшов зірка Танців з зірками Макс Єжов

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
17 вересня, 21:51
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Сьогодні вийшов перший епізод романтичного реаліті "Холостячка-2". На проєкт прийшло чимало цікавих претендентів на руку і серце Злати, одним з них виявився і Макс
Максим Єжов прийшов на шоу "Холостячка-2"
Максим Єжов прийшов на шоу "Холостячка-2" / Фото: скриншот

У кадрі Макс Єжов з'явився в масці (ні, не аптечній, а в венеціанському стилі). Глядачі "Холостячки-2" і решта учасників не впізнали його відразу (а ми впізнали!).

Макс закрутив Злату Огнєвіч в танці – співачка теж не відразу зрозуміла, що перед нею її давній знайомий. Пізніше Макс зняв маску і постав перед камерами у всій красі.

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За словами 25-річного хореографа, на проєкт він прийшов для того, щоб спробувати побудувати серйозні стосунки. Єжов зізнався, що раніше у він мав романтичні стосунки з відомою особистістю з українського шоу-бізнесу. Ім'я дівчини він називати не став, але зізнався, що у всіх інтерв'ю вона завжди заперечувала той факт, що вони з Максом зустрічалися. Оце інтрига!

Скріншот: відео

Злата була здивована і у ту ж мить у неї виникло запитання – чи не прийшов Макс на проєкт за піаром?

На інстинктивному рівні я йому не довіряю, – заявила Огнєвіч.

За словами Макса, зайвий піар йому не потрібний, адже він і так вже досить відомий в колах шоу-бізнесу, а глядачі його пам'ятають за участю в "Танцях з зірками".

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Також хлопець поділився, що зараз він здобуває другу вищу освіту – Єжов хоче змінити сферу танців на...дипломатію! Макс впевнений, що танці не зможуть забезпечити йому фінансову стабільність, тому і вирішив змінити сферу діяльності.

Подивимося, чи вийде у Макса вразити Злату і довести їй, що йому важливі стосунки, а не популярність за рахунок шоу.

Нагадаємо, ведучий "Холостячки" Григорій Решетник пояснив, чим Злата Огнєвіч відрізняється від Ксенії Мішиной.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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