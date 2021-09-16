Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Що розгляне РНБО? Що розгляне РНБО? 💥 Загострення на Донбасі ⚽ Буде-Глімт - Зоря: онлайн ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"

Чапкіса "оживлять"

Стильний look Кейт

МакSим з дочкою

Модниця в "Масці"

Факультет TikTok

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Шоу

Ведучий "Холостячки" Решетник пояснив, чим Огнєвіч відрізняється від Мішиної

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
16 вересня, 16:43
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ведучий шоу, Григорій Решетник, зізнався, що актриса Ксенія Мішина, яка стала першою "Холостячкою", і Злата Огнєвіч різні, але і одночасно чимось схожі
Григорій Решетник розповів про характери Злати Огнєвіч і Ксенії Мішиної
Григорій Решетник розповів про характери Злати Огнєвіч і Ксенії Мішиної / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/grisha_reshetnik, instagram.com/misha.k.ua

Зовсім скоро стартує другий сезон шоу "Холостячка" зі Златою Огнєвіч. Попередницею Злати була актриса Ксенія Мішина, і є велика ймовірність того, що дівчат порівнюватимуть.

Так само будуть порівнювати персонажів і в гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна". До речі, нещодавно була представлена наймодніша учасниця шоу.

Реклама

Григорій Решетник – це ведущий "Холостячки", і він точно знає учасників і головних героїв і героїнь проєкту краще за всіх (ну, крім їхніх рідних і друзів :)

Решетник розповів, чим же відрізняються Злата і Ксенія. Його нове інтерв'ю з'явилося на офіційній сторінці проєкту "Холостячка" в Instagram.

Якщо порівнювати, Ксенію і Злату, то вони в чомусь схожі, в чомусь різні. Наприклад, Ксенія відразу більш емоційна, а Злата проявляє емоції на побаченні. Вона може здаватися стриманою, але вона дуже емоційна, дуже талановита. На мій подив, Злата дуже любить екстрим. Вона екстремальніша за Ксюшу! – ділиться Григорій.

Ведучий "Холостячки" Григорій Решетник та Злата Огнєвіч
Ведучий "Холостячки" Григорій Решетник та Злата Огнєвіч / Фото: пресслужба

Реклама

Григорій також зазначив, що Злата дуже творча. За словами Решетника, в період зйомок вона "весь час ходила і щось наспівувала", а також складала пісні.

І вона така ж красива і успішна, як і Ксюша. Вони різні, але вони в цьому схожі, – підкреслив ведучий.

Шоу "Холостячка" стартує 17 вересня. Цього року за серце головної героїні боротимуться 25 чоловіків, всього в шоу буде 12 епізодів.

Дізнайтеся новини про ексхолостячку Ксенію Мішину:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Принц Гаррі та Меган Маркл на обкладинці Time
Найближчі події

Emmy Awards

19 вересня

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня
Українська перемога
Кліп української режисерки став кращим на MTV Video Music Awards
Вау, дивитися!
Прем'єра вже у вересні
"Ранкове шоу", 2 сезон
Точна дата
Сольник зірки
TVORCHI
17 вересня / 19:00
5 концертів вересня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти