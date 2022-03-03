Ігор Кондратюк підтримав Володимира Зеленського, назвавши його "лідером нації, що бореться з рашизмом"

Ігор Кондратюк висловився про президента України. / Фото: Офис Президента Украины, Facebook

Ігор Кондратюк, який вступив до тероборони ЗСУ, зізнався, що критикував Володимира Зеленського. Втім зараз, коли Україна протистоїть російським загарбникам, для продюсера наш президент відкрився з іншого боку – він бачить у ньому лідера нації.

Як послідовний критик малоросійського Президента З., я визнаю: він перетворюється на українського Президента Зеленського – лідера нації, яка відважно бореться з імперським войовничим рашизмом. А щодо лозунга його попередника "Армія, мова, віра" – то під ним підпишеться кожен. Армія – Слава Героям. Мова – непрохідний бар'єр для російських окупантів. Віра – Україна переможе! – написав Кондратюк у Facebook.

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Раніше зірка серіалу "Друзі" Девід Швіммер висловив своє захоплення президентом України Володимиром Зеленським за його безстрашну та рішучу позицію та дії після нападу Росії на Україну.

Вісім днів вже триває війна в Україні. І всі ці вісім днів відомі люди з усього світу закликають Путіна забрати свої війська з нашої території. Зокрема, британський актор Люк Еванс засудив архаїчну ідеологію російського агресора.

Любі українці, зберігаймо спокій, підтримуймо одне одного і допомагаймо. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – ми віримо в ЗСУ!

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