Гра в кальмара та Зникла дочка забрали головні нагороди Gotham Awards – 2021

Кадри з "Ігра в кальмара" та "Зникла дочка" / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої ночі оголосили переможців Gotham Awards-2021 – премії, яку вручають за заслуги у сфері незалежного кіно. Ми вже писали, що на червоній доріжці у Нью-Йорку з'явився актор Ніколас Кейдж зі своєю молодою дружиною.

Так, найкращим серіалом року на Gotham Awards визнали "Гру в кальмара". Це перша кінопремія гучного хіта, який побив усілякі рейтинги цієї осені. До речі, нещодавно стало відомо, що серіал продовжили на другий сезон.

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Кадр із серіалу "Гра в кальмара" / Фото: Imdb.com

А в номінації "Кращий фільм" перемогла режисерська робота Меггі Джілленгол – "Зникла дочка". Головну роль у картині виконала Олівія Колман, яку також відзначили статуеткою Gotham Awards. Усього фільм Меггі отримав чотири нагороди.

Дивитися трейлер фільму "Зникла дочка" 2021:

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Усі переможці Gotham Awards-2021

Найкращий фільм – "Зникла дочка", Меггі Джілленгол

Найкращий документальний фільм – "Втеча", Йонас Поер Расмуссен

Найкращий міжнародний фільм — "Сядь за кермо моєї машини", Рюсуке Хамагуті

Головний прорив серед режисерів – Меггі Джілленгол, "Зникла дочка"

Найкращий сценарій – Меггі Джілленгол, "Зникла дочка"

Найкраща головна роль – Олівія Колман, "Зникла дочка"; Френкі Фейсон, The Killing of Kenneth Chamberlain

Найкращий серіал (тривалість епізодів — понад 40 хвилин) — "Гра в кальмара", Хван Дон-хек

Найкращий серіал (тривалість епізодів – менше 40 хвилин) – "Пси резервації", Стерлін Харьо, Сідні Фріланд

Прорив року серед акторів – Емілія Джонс, "CODA: Дитина глухих батьків"

Зазначимо, що торік тріумфатором Gotham Awards стала драма "Земля кочівників" Хлої Чжао, яка потім отримала "Оскар" та зняла дуже неоднозначний фільм "Вічні" для студії Marvel.

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