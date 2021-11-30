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Ніколас Кейдж вивів на червону доріжку дружину, вдвічі молодшу за нього (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
30 листопада, 09:47
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Пара з'явилася на церемонії американської кінопремії Gotham Awards, що відбулася минулого вечора у Нью-Йорку
Ніколас Кейдж вивів на червону доріжку дружину, вдвічі молодшу за нього
Ніколас Кейдж вивів на червону доріжку дружину, вдвічі молодшу за нього / Фото: Getty Images

Учора в Нью-Йорку вручали кінопремію Gotham Awards незалежним фільмам та проектам. Тріумфатором вечора стала Меггі Джілленгол із її картиною "Невідома дочка".

На червоній доріжці перед камерами позували Дакота Джонсон, Ітан Гоук, Крістен Сюарт та багато інших зірок. Серед них були Ніколас Кейдж та його молода дружина Ріко Шибата.

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26-річна обраниця, яка стала п'ятою дружиною актора, обрала для івенту чорну шубу, костюм зі зміїним принтом та рожевий клатч. Кейдж одягнув чорний костюм і темно-сірий капелюх.

Ніколас Кейдж та його молода дружина Ріко Шибата
Ніколас Кейдж та його молода дружина Ріко Шибата / Фото: Getty Images

Що відомо про нову дружину Ніколаса Кейджа

Ніколас Кейдж та Ріко Шибата познайомилися більше року тому в Японії, де актор знімав фільм Сіон Соно "В'язні країни привидів". Шибата, до речі, дебютувала у цьому фільмі.

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У лютому 2021 року Ніколас і Ріко одружилися. Церемонія пройшла готелі Wynn у Лас-Вегасі.

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Кейдж має 30-річного сина Вестона від акторки Крістіни Фалтон. Раніше в Лас-Вегасі Ніколас Кейдж одружився з Ерікою Койкою, але їхній шлюб протримався лише чотири дні.

Усі дружини Ніколаса Кейджа

Як ми вже зазначили, Ніколас Кейдж одружений п'ять разів. Його першою дружиною 1995-го стала Патрісія Аркетт, після неї, з 2002 по 2004, була Ліза Марі Преслі, потім, з 2004 по 2016 рік, – Еліс Кім. Найкоротший шлюб у Кейджа був із Ерікою Койке.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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