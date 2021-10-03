Гра в кальмара – південнокорейський хіт Netflix про ігри на виживання. Чому серіал такий популярний?

Кадр із серіалу "Гра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

Усього за кілька днів після прем'єри "Гра в кальмара" прикувала увагу серіаломанів з усього світу, ставши справжнім феноменом на Netflix. Схожий на американську трилогію "Голодні ігри", де теж у центрі сюжету гра на виживання, південнокорейський проєкт з рейтингом 18+ став предметом бурхливих обговорень в Мережі. У чомусь це можна пояснити успіхом таких хітів, як "Паразити" і "Потяг в Пусан", після яких увага до південнокорейського кінематографа справді виросла.

Про що розповідається в серіалі та чим він такий хороший, що глядачі не можуть відірватися від екранів – розповідаємо.

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Сюжет "Гри в кальмара"

Дія розгортається в сучасній Південній Кореї, яка переживає значні проблеми соціальної нерівності та безробіття.

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У центрі історії – бідний безробітний батько Сон Кі Хун, чия дочка зовсім скоро полетить з матір'ю і вітчимом в США. Одного разу він отримує візитку від незнайомого чоловіка, який пропонує йому піти на авантюру і зіграти в особливу гру із шансом виграти хорошу суму. Вкотре зазнавши невдачу, Сон вирішує зателефонувати за номером. Герой приходить у вказане місце, сідає у фургон і засинає від газу, який раптово розпорошують.

"Гра в кальмара" – новий хіт на Netflix / Фото: Скріншот з YouTube

Сон опритомнів уже у величезному приміщенні, одягнений в спортивний костюм з міткою "456". Поруч із ним 455 таких самих, як він, людей, які бажають зіграти в гру, щоб отримати гроші. У кожного з них невиплачені кредити, спорожнілі банківські рахунки та бідність у житті. А тут вони мають шанс виграти та заробити.

Разом з 456 азартними гравцями опиняються і люди в рожевих костюмах – співробітники, які наглядатимуть за всім процесом гри.

Гравцям повідомляють, що протягом наступних шести днів вони зіграють у шість простих дитячих ігор. Одна з таких – перетягування каната, тільки в цій ситуації у гравців немає права на помилку, оскільки програш буде дорівнювати смертельному результату.

Кадр із серіалу "Гра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

Чому "Гра в кальмара" така популярна?

Серіал об'єднав у собі елементи декількох успішних хітів США, Європи та Південної Кореї. Наприклад, трилогія "Голодні ігри", що вийшла в 2012 році, окупила себе в прокаті кілька десятків разів. Сюжети з іграми на виживання завжди були цікаві для глядача. Але на відміну від американської серії фільмів, де Кітнісс Евердін фактично мусить вступити в гру, герої "Гри в кальмара" добровільно йдуть на це заради грошей.

Ще одним популярним серіалом у подібному жанрі став "Паперовий будинок" – іспанська драма, яка теж виходить на Netflix. Свого часу серіал побив усі рейтинги, хоча в центрі історії там пограбування.

Кадр із серіалу "Гра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

В основі "Гри в кальмара" досить проста ідея, яка раніше вже була показана в "Паразитах" – на що готові люди, щоб отримати бажане і заробити.

Ще один секрет успіху – серіал постійно тримає в напрузі, спонукаючи глядача продовжувати дивитися за цими моторошними іграми на виживання. Як би це жорстоко не було, глядачі все одно обирають своїх фаворитів і переживають за них, щоб вони виграли.

Що ще багатьом подобається в серіалі – це актори, вони тут зовсім не як ікони екрану або зірки Голлівуду, а як звичайні люди, яких ми могли б зустріти в реальному житті.

"Гра в кальмара" може отримати продовження / Фото: Netflix

Чи буде 2-й сезон "Гри в кальмара"?

Зважаючи на фінал першого сезону серіалу і його величезну популярність, продовження здається неминучим. Однак у творця шоу Хван Дон Хека, поки що немає конкретних продуманих сюжетних ліній для продовження. За його словами, якщо другий сезон і створюватиметься, то йому знадобиться вже ціла команда сценаристів і кілька режисерів.

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