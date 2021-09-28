Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Шахтар - Інтер: онлайн 💪 Усик - чемпіон! ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚫 Скандальний закон про олігархів

Måneskin в Україні

Суд R Kelly

Полякова - брюнетка

Фільм Остапчука

Донька Меладзе

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Кінострічка

Netflix перезняв ще одне культове шоу про підлітків – тизер серіалу Буремний дух (відео)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
28 вересня, 15:27
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Через 15 років популярний аргентинський серіал "Буремний дух" про бунтарів-підлітків повертається. На цьому шоу виросло ціле покоління молоді
Кадри з тізера до серіалу "Буремний дух" (2 022)
Кадри з тізера до серіалу "Буремний дух" (2 022) / Фото: Скріншот з YouTube

Після перезапуску культового підліткового серіалу "Пліткарка", стрімінговий сервіс Netflix взявся за інший популярний проєкт – "Буремний дух" і його мексиканський ремейк "Бунтівники". Мелодрама про життя учнів престижного коледжу на початку нульових об'єднала біля телеекранів мільйони глядачів з різних куточків світу і тепер повертається з новими персонажами та сюжетом.

У тізері, який Netflix опублікував на YouTube, підлітки в шкільній формі йдуть по школі та по черзі співають знамениту пісню Yo soy rebelde (на ісп. – "Я – бунтівний").

Реклама

Як відомо, в аргентинському і мексиканському серіалах були два музичних гурти – Erreway і RBD, які потім вийшли за рамки проєктів і гастролювали як справжні колективи. У перезапуску "Бунтівного духу" сюжет теж буде тісно переплітатися з музикою і вокально обдарованими студентами.

Про що серіал "Буремний дух"?

У центрі історії оригінального серіалу "Бунтівний дух", який виходив на екрани у 2000-х – група підлітків з багатих сімей, які ходять в престижну школу-інтернат. Разом з ними вчаться і діти з бідніших сімей. Попри те, що всі діти різні, їх об'єднує прагнення до свободи та справедливості. Не схожі, на перший погляд, підлітки, об'єднуються заради загального захоплення і створюють музичний гурт.

Реклама

Мексиканський ремейк під назвою "Бунтівники" виходив кількома роками пізніше – з 2004 по 2006 рік і теж став дуже популярним.

У новому перезапуску Netflix об'єднав обидва серіали "Буремний дух" і "Бунтівники".

Реклама

Прем'єра запланована на 2022 рік.

Дізнайтеся ще новини про серіали та кіно:

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Опитування
Maruv для російського Playboy
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Всі обговорюють
Кондратюк вимагає заборонити концерти російських зірок в Україні
Цікавить
Прем'єра
Фільм-портрет про принца Філіпа. Спогади королівської сім'ї
Що подивитися ввечері
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти