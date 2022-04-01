Інгеборга Дапкунайте виїхала з Росії та шкодує, що не зробила цього ще 2014 року

Інгеборга Дапкунайте висловилася проти війни в Україні / Фото: Instagram
Інгеборга Дапкунайте серед тих артистів, хто виступає проти російської агресії. Актриса виїхала з Росії за кілька днів після вторгнення. Дапкунайте знаходиться у Брюсселі разом зі своєю родиною.
В інтерв'ю порталу lrt.lt. вона назвала своєю помилкою, що не поїхала одразу після 2014 року, коли був анексований Крим.
"Якби можна було передбачити майбутнє та змінити минуле... Але так, це була помилка. Я припустилася помилки, і в мене для себе немає виправдань", – говорить акторка.
Через кілька тижнів після початку війни артистка написала в Instagram лист своєму синові. Вона зазначила, що не може пояснити війну в Україні:
"Війна Росії в Україні, ймовірно, є однією з найбільших подій 21 століття. Можливо, я перебільшую, але це моя думка, думка дилетанта у політиці, у ній я нічого не розумію. І я думаю, що мій син, коли виросте, запитає мене про мою позицію. І я написала те, що хотіла б сказати своєму синові, що моя думка така: все, що було збудовано за 30 років, руйнується – зв'язки, відкритий світ, можливість подорожувати, і одного разу комусь доведеться все це відновити, і я думаю, що це його завдання. Я дуже сподіваюся, що це вдасться зробити".
Дапкунайте додала, вона розуміє, що може ніколи не повернутися до Росії.
Нагадаємо, нещодавно з Росії поїхали Алла Пугачова та Максим Галкін, Семен Слєпаков , Чулпан Хаматова .
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