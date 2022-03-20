Патріотка Росії Чулпан Хаматова зреклася Путіна і втекла в Латвію

Війна з Україною розплющила очі світу і змусила навіть активних прихильників Путіна змінити свою позицію та стати на бік правди

Чулпан Хаматова розчарувалась у політиці Путіна / Фото: instagram.com/chulpanofficial

Сьогодні весь світ бачить путінську агресію на території України, тоді як російські зірки виступають на "антинацистських" концертах та підтримують війну. Але є й ті, хто з жахом усвідомив, що весь цей час вірив не тій людині.

Зокрема, розчарувалася в путінських ідеалах акторка Чулпан Хаматова, яка свого часу підтримала анексію Криму.

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В інтерв'ю Скажи Гордєєвій акторка зізналася, що початок війни в Україні остаточно зруйнував її уявлення про російський уряд.

Я не розуміла, що сила твоєї батьківщини в якості життя людей, а не кількості територій. І я цього не розуміла навіть не до Криму і до Донбасу, а до 24 лютого, – сказала Хаматова.

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За словами актриси, президент Путін обдурив весь народ, адже раніше обіцяв, що жодних воєнних дій не буде. Незважаючи на те що Хаматова все ж таки називає війну "війною", своєї провини за те, що тепер відбувається у світі, вона не відчуває.

Я не можу називати війну якимось іншим словом. Я нічого не зробила поганого. Я просто говорю про те, що я не хочу війни. Я хочу миру. Складу злочину немає. В чому моя провина? – висловилася в інтерв'ю актриса.

Як розповіла Хаматова, нині вона в Ризі. Причиною стало те, що вона не згодна жити за тими правилами, які їй диктуватиме російська влада. Вона зізналася, що тепер боїться опинитися у в'язниці, якщо повернеться в Росію.

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За словами актриси, після того, як 25 лютого вона разом із колегами написала відкритий лист до Путіна з проханням зупинити війну, до неї звернулися "неофіційні структури" з попередженням про те, що повертати до РФ їй не варто.

Нагадаємо, що також Росію покинула телеведуча Тетяна Лазарєва, яка більше не планує повертатися на батьківщину.

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