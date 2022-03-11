Російський комік Семен Слєпаков, який співає сатиричні пісні про владу та батьківщину, залишив Росію

Екскапітан команди КВК "Збірна П'ятигорська", актор і автор-виконавець Семен Слєпаков давно став відомий завдяки своїм пісням, в яких він висміює уряд, російські реалії та співає на злободенні теми

Семен Слєпаков виїхав з Росії до Ізраїлю / Фото: instagram.com/slepakovsemyon/

У другий день війни Росії проти України Семен Слєпков опублікував у своєму Instagram-акаунті відеозвернення до путіна, попросивши припинити "те, що відбувається".

У коментарях Семен зіштовхнувся зі хвилею хейту – багато хто не міг зрозуміти, чому артист "зрадив" батьківщину і підтримав "нацистів в Україні", а також деякі нагадали Семену про війну на Донбасі. Багато росіян упевнені, що Україна всі 8 років обстрілювала своїх жителів...

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Після цього Семен випустив пост, в якому повідомив, що він "за мир у всьому світі" і що він "чекає, коли все закінчиться і припиняться втрати з обох сторін".

Пост Семена Слєпакова про мир / Фото: instagram.com/slepakovsemyon/

А тепер у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Семен залишив територію Росії і вирушив до Ізраїлю. Сам артист поки що не підтвердив цю інформацію.

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Зазначимо, що після початку війни в Україні артисти, які підтримали нашу країну, залишили Росію. Серед них – Максим Галкін та Алла Пугачова. Пізніше Примадонна повідомила, що поїхала "на відпочинок та лікування", але багато хто впевнений, що сім'я втекла через хвилю хейту в їхній бік.