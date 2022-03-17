Ірина Федишин дала сильний "ляпас" Ані Лорок: Це дно. Вона не українка!

Ірина Федишин висловилася про Ані Лорак, яка не говорить про війну росії проти України / Фото: Скріншот з YouTube, Instagram

Багато зірок вже три тижні б'ють на сполох через вторгнення росії в Україну та засуджують путіна за розстріл мирних людей, відкрито називаючи його вбивцею. Втім, Ані Лорак обрала іншу позицію.

Українська співачка, яка вже близько восьми років живе та працює в країні-агресорі, за весь час російсько-української війни спромоглася написати лише один пост в соцмережі про мир. Однак вона так і не згадала, хто саме стріляє по українцям та з якого боку летять ракети в нащу країну.

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Тим часом Ірина Федишин засудила мовчазну позицію Ані Лорак щодо кровопролиття в Україні. На її думку, мозок артистки "виїла пропаганда", а сама вона хоче "відсидітись на двох стільцях".

Це дно. Коли гинуть люди, діти й коли мовчить Ані Лорак, яка є громадянкою України, я не розумію, чому. Життя людини — безцінне, і я не знаю, чим вона керується. Варіант, коли можна сидіти на двох стільцях, не пройде. Україна цього не вибачить і не забуде. На Лорак діє російська пропаганда. Пропаганда виїла їй розум. Вона для мене не українка, — сказала Федишин в інтерв'ю на YouTube-каналі Ростислава Калацинського.

Федишин зауважила, що для людини, яка народилася в Чернівцях, подорожує світом і бачить справжню ситуацію, дивно не реагувати на те, що робить путін. За словами зірки, вона б навіть не подивилася в бік Ані Лорак при зустрічі.

Якби були якісь намагання повернутися, я думаю, народ би їй цього не дозволив, – вважає співачка.

Нагадаємо, Ані Лорак скасовувала всі свої концерти через війну рф проти України. Втім, співачка пообіцяла відновити гастролі вже незабаром.

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До речі, декілька днів тому з'явилась інформаці, мов артистка виїхала з росії. Фанати дізнались, де зараз може перебувати зірка.

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