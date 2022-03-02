Ани Лорак стала отменять все свои концерты

Украинские артисты не раз призывали Ани Лорак выразить позицию. Только на шестой день войны певица опубликовала пост.
Сегодня у певицы должен был состояться концерт в Санкт-Петербурге, но после того как ее все раскритиковали, Лорак у себя в InstaStories сообщила об отмене выступления.
Чуть позже певица опубликовала у себя еще одну Stories и сообщила об отмене всех предстоящих концертов.
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Фан-аккаунт певицы отметил, что речь идет об анонсированных выступлениях до октября месяца.
Напомним, ранее Регина Тодоренко на шестой день после вторжения России написала у себя в Instagram о войне в Украине. Как и Ани Лорак в своем посте телеведущая не стала упоминать Владимира Путина.
Раньше Светлана Лобода со слезами на глазах призвала остановить войну в Украине, однако также не назвала имя преступника.
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