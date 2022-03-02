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Ани Лорак стала отменять все свои концерты

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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2 марта, 15:38
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Вчера певица впервые опубликовала пост, в котором рассказала о войне в Украине, но Путина и Россию не стала упоминать
Ани Лорак
Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Украинские артисты не раз призывали Ани Лорак выразить позицию. Только на шестой день войны певица опубликовала пост.

Сегодня у певицы должен был состояться концерт в Санкт-Петербурге, но после того как ее все раскритиковали, Лорак у себя в InstaStories сообщила об отмене выступления.

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Скриншот: Instagram

Чуть позже певица опубликовала у себя еще одну Stories и сообщила об отмене всех предстоящих концертов.

Скриншот: Instagram

Фан-аккаунт певицы отметил, что речь идет об анонсированных выступлениях до октября месяца.

Скриншот: Instagram

Напомним, ранее Регина Тодоренко на шестой день после вторжения России написала у себя в Instagram о войне в Украине. Как и Ани Лорак в своем посте телеведущая не стала упоминать Владимира Путина.

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Раньше Светлана Лобода со слезами на глазах призвала остановить войну в Украине, однако также не назвала имя преступника.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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