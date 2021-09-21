Історія про дочку Наташі Корольової – фейк? На чому співачка і її сім'я "прокололися"

Наташу Корольову підозрюють в обмані через позашлюбну дочку / Фото: скриншот

Як заявила Наташа Корольова, ніхто з близьких про цю її таємниці не знав. Про свою позашлюбну дочку артистка розповіла мамі, синові Архипу та чоловіку Тарзану в ефірі програми "Секрет на мільйон". Хоч вони і вдали, що здивовані, але профайлер Ілля Аніщенко поставив під сумніви реакцію близьких співачки.

Я не побачу на обличчях рідних особливого подиву, шоку. Син ще намагається зобразити здивування. Але видно, що вони теж знали всі заздалегідь, – сказав він у коментарі teleprogramma.pro.

Син Наташі Корольової та чоловік / Фото: Скріншот з YouTube

А ось профайлерка Світлана Філатова вважає, що Архип і мама Наташі Корольової дійсно не знали про дочку співачки. Про це пише kp.ru.

У сина на обличчі написані напруження, сором і навіть огида до того, що відбувається. Схожий ефект слова Наташі викликали і в матері: вона мимоволі відхиляється назад – боїться цієї новини, розкриває очі з переляку, піднімає брови. Схоже, що бабусю використовували на темні очі, – сказала профайлерка.

/ Фото: Скріншот з YouTube

За словами Філатової, Тарзан заздалегідь знав про все.

Незважаючи на влаштоване в студії шоу з розмахуванням руками, насправді не видав абсолютно ніяких емоцій. Він застиг, напружився, аби не показати своєю поведінкою нічого зайвого. Він точно знав про сценарії програми і, як я думаю, всіма силами намагався відпрацювати гонорар за сенсацію.

До слова, у Мережі вважають, що вся історія з позашлюбною донькою вигадана. У коментарях під тим самим випуском програми активно обговорюють зізнання співачки.

Музичний критик Сергій Сосєдов вважає, що історія, найімовірніше, правдива.

Наташі, я думаю, немає резону обманювати. Вона розумна дівчинка і розуміє: якщо вигадка раптом розкриється, це буде величезна ганьба для неї, удар по репутації, – сказав Сосєдов у бесіді з NEWS.ru.

Дочка Наташі Корольової

Наташа Корольова допомогла своєму доброму знайомому стати батьком, давши свій генетичний матеріал для процедури сурогатного материнства. Дівчинка народилася в США в листопаді 2019 року.

Наташа Корольова з донькою в США / Фото: Скріншот з YouTube

Перед народженням маляти Наталя підписала документи і відмовилася від права називати себе матір'ю. Коли дівчинці виповниться 16 років, вона зможе дізнатися правду про свою маму.

Наташа Корольова з позашлюбною дочкою / Фото: Скріншот з YouTube

За народження малятка співачка отримала 50 біткоїнів – приблизно два мільйони доларів.

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