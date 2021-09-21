История о дочери Наташи Королевой фейк? На чем певица и ее семья "прокололись"

Наташу Королеву подозревают в обмане из-за внебрачной дочери / Фото: скриншот

Как заявила Наташа Королеву, никто из близких об этой ее тайне не знал. О своей внебрачной дочери артистка рассказала маме, сыну Архипу и супругу Тарзану в эфире программы "Секрет на миллион". Хоть они и сделали вид, что удивлены, но профайлер Илья Анищенко поставил под сомнения реакцию близких певицы.

Я не увижу на лицах родных особого удивления, шока. Сын еще пытается изобразить изумление. Но видно, что они тоже знали все заранее, – сказал он в комментарии teleprogramma.pro.

Сын Наташи Королевой и супруг / Фото: Скриншот из YouTube

А вот профайлер Светлана Филатова считает, что Архип и мама Наташи Королевой действительно не знали о дочери певицы. Об этом пишет kp.ru.

У сына на лице написано напряжение, стыд и даже отвращение к происходящему. Похожий эффект слова Наташи вызвали и у матери: она непроизвольно отклоняется назад – боится этой новости, раскрывает глаза в испуге, поднимает брови. Похоже, что бабушку использовали втемную, – сказала профайлер.

/ Фото: Скриншот из YouTube

По словам Филатовой, Тарзан заранее знал обо всем.

Несмотря на устроенное в студии шоу с размахиванием руками, на самом деле не выдал совершенно никаких эмоций. Он застыл, напрягся, лишь бы не показать своим поведением ничего лишнего. Он точно был в курсе сценария программы и, как я думаю, всеми силами пытался отработать гонорар за сенсацию.

К слову в Сети считают, что вся история с внебрачной дочкой выдумана. В комментариях под тем самым выпуском программы активно обсуждают признание певицы.

А вот музыкальный критик Сергей Соседов считает, что история, скорее всего, правдива.

Наташе, я думаю, нет резона обманывать. Она умная девочка и понимает: если выдумка вдруг вскроется, это будет огромный позор для нее, удар по репутации, — сказал Соседов в беседе с NEWS.ru.

Дочь Наташи Королевой

Наташа Королева помогла своему хорошему знакомому стать отцом, дав свой генетический материал для процедуры суррогатного материнства. Девочка родилась в США в ноябре 2019 года.

Наташа Королева с дочкой в США / Фото: Скриншот из YouTube

Перед рождением малышки Наталья подписала документы и отказалась от права называть себя матерью. Когда девочке исполнится 16 лет, она сможет узнать правду о своей маме.

Наташа Королева с внебрачной дочерью / Фото: Скриншот из YouTube

За рождение малышки певица получила 50 биткоинов – примерно два миллиона долларов.

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