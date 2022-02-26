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"Крики наших дітей – це ваша пристрасть?": Монатік звернувся до російських зірок через війну в Україні

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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26 лютого, 20:11
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Музикант написав вірш, який присвятив війні в Україні. У поезії він звернувся до російських артистів та закликав не мовчати...
Дмитро Монатік написав вірш, який присвятив війні в Україні.
Дмитро Монатік написав вірш, який присвятив війні в Україні. / Фото: instagram.com/monatik_official

Вже третій день поспіль українські захисники дають відсіч путінським загарбникам. Водночас наші зірки всіляко підтримують своїх співвітчизників та армію. Ба більше, Олена Кравець зі сльозами на очах звернулася до російських артистів КВК.

В Instagram Монатік опублікував зворушливий вірш, який присв'ятив трагічним подіям в Україні через напад Кремля.

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Вы этого хотели,
русская власть?
Помочь нам так сильно?
Не дать нам упасть?

Вы так это видите,
русская власть?
Крики наших детей —
это ваша страсть?

Слёзы наших родных,
Побег из квартир,
наших домов,
которые в дырах
от пуль, ваших бомб.
Города в катакомбах.
Вы об этом мечтали?
Были готовы?

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Услышьте меня все,
кто слышит в России:
я на русском пишу
в родной Украине!
Меня не запретили.
Что вы там возомнили?
Чем вас там кормят?
Что вам там внедрили?

Пока нас кормят пулями,
страхом, смертями.
Это спасение, по вашему?
Смотрите-ка сами
своими глазами.
Думайте головой.

Я знаю, в России есть добрые люди
Они не позволят такому пройти стороной.

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Об этом кричите.
Прошу, не молчите.
Пока кричат наши дети от взрывов —
Поймите…
Хотя бы слова —
ваша правда,
смелость отныне…
Вы так нужны нам,
Нужны Украине.

Ты этого хотела, русская власть?
Спасти Украину — и пришла убивать.
Сына ждёт мать,
Жена ждёт супруга,
Неужели за все эти года
Нам не понять друг друга?

Вот правда!
Ее распространите!
Весь мир повис на тоненькой нити.
Пока ваши солдаты бьют в наши дома.
Прошу — не молчите!
Это — война!
Не допустите, чтобы в руины превратилась страна!

Горит Киев, пока говорит Киев-Столица,
Но в 21-ом веке нет врага, с которым нельзя договориться!
Правда?

И при всех этих мыслях,
Погибая изнутри.
Я кричу: "Нет войне!"
И ты повтори!

Артист супроводив свій вірш щемким відеороликом, у якому показано російську техніку на вулицях українських міст, руйнування та сльози українців.

Також Монатік відмітив у дописі російських зірок, серед яких Діма Білан, ZIVERT, Настя Івлєєва, Баста та інші.

Нагадаємо, окрім наших артистів Україну підтримують і західні зірки. Так, Арнольд Шварценеггер заявив, що на боці нашого народу. А Мадонна написала, що Путін порушив усі існуючі договори про права людини.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
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