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Сергій Бабкін із бомбосховища зачитав вірші воїнам ЗСУ: "Хай орки гниють від вашої хвилі"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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7 березня, 21:17
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Співак та актор Сергій Бабкін підтримує українську армію своєю патріотичною творчістю та записує вірші про українську армію прямо з бомбосховища
Сергій Бабкін присвятив вірші ЗСУ
Сергій Бабкін присвятив вірші ЗСУ / Фото: instagram.com/babkin_official

Це вже не перший твір, який Сергій Бабкін написав під час війни. Декількома днями раніше артист присвятив жорстку пісню "диктатору" Володимиру Путіну. Цього разу Бабкін вирішив підтримати українських бійців та захопився їхньою мужністю та відвагою у віршах.

Наразі артист разом із дружиною Сніжаною та дітьми перебуває у Дніпрі. Туди родина втекла після бомбардування у Харкові. І саме там, ховаючись від обстрілу, Бабкін записав свої твори.

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Вірш Сергія Бабкіна бійцям ЗСУ

Шалені, відверті, скажені, вперті.
Живі, небайдужі, веселі, дружні.
Ніколи ще у своїй житті,
моє серце не мало ще таких відчуттів.
Ви – спокій душі, ви – світло вночі,
ві – гордість людей України.
І у кожного з вас на цьому плечі,
божий ангел тримає броньовані стіни.
Хай орки гниють від вашої хвилі.
У нас найкращі у світі Збройні сили!

Раніше Монатик написав вірш, присвячений війні в Україні. У поезії артист звернувся до російських зірок та закликав не мовчати.

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Дорогі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо та допомагаємо один одному. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – віримо у ЗСУ!

Пам'ятайте, оперативна інформація урятує життя. Читайте наші новини у telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Слава Україні!
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Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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