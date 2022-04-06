З шоумена в захисники: Олександр Пікалов вступив до Національної гвардії України

Олександр Пікалов пополнив ряди Нацгвардії / Фото: instagram.com/pikalov95_official/

Ряди публічних людей, які вимушено проміняли звичний спосіб життя на зброю, щоб захищати Батьківщину та свій народ, поповнив актор Олександр Пікалов. Як стало відомо, він вступив до лав Нацгвардії України.

Як повідомляє видання "КП в Україні", учасник Студії "Квартал-95" приєднався до лав Нацгвардії України. Олександр Пікалов розповів, як виглядає тепер його день:

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Олександр Пікалов тепер в Нацгвардії України / Фото: instagram.com/pikalov95_official/

Мій день неймовірний. Рано-вранці я просинаюся, чекаю команду, сідаю у волонтерський бус і їду туди, де на мене чекають: з ліками, їжею, бензином. Як звичайні люди, так і військові. Зараз я вже склав присягу і вступив до Національної гвардії України.

За його словами, поки що йому не доводилося боятися за своє життя, але в нього, як і в мільйонів інших українців, серце болить через те, що зараз переживають наші співвітчизники по всій країні та у місцях найбільшого скупчення рашистів.

Олександр Пікалов каже, що з початком війни дуже сильно змінилися цінності та пріоритети.

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Дуже велике переосмислення багатьох цінностей. Фінанси – це сміття, але без них нікуди. Сьогодні вони дуже допомагають. Навіть не просто жити, а перемагати. Ми бачимо, скільки ми можемо разом. Дуже сильна матеріальна переоцінка. А ще злість на те, що здав свій "пікап" на ремонт. Треба було на ЗСУ здавати, а не на ремонт. Коли бачиш міста на сході України, де ще влітку ти був із концертами "Жіночого Кварталу", а сьогодні вони вибухають, їх знищують, відчуваєш нескінченну злість.

Артист також дав пораду всім, як не втрачати віри в краще і бойовий настрій.

Олександр Пікалов

Головне – не закриватися, не замикатися у собі. Намагатися бути корисним. Сховавшись десь равликом, ти не перечекаєш. Потрібно діяти, як мурахи – кожен поступово вносить свою частину в спільну перемогу. Займіться добрими справами. Будь-якими.

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