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У Росії цього року багато чого не буде – фестивалю "Кінотавр" у тому числі: його скасували

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24 березня, 13:48
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Відкритий російський фестиваль "Кінотавр" не відбудеться 2022 року
Як і багато інших заходів, фестиваль відмінили
Як і багато інших заходів, фестиваль відмінили / Фото: открытые источники, Інстаграм Олександра Роднянського

Сьогодні офіційно стало відомо про те, що щорічний фестиваль "Кінотавр" скасовано. Як і багато інших заходів, його перенесено на невизначений термін. Ми не втомлюємося говорити, що через російське вторгнення в Україну Росія стала найбільш ізольованою країною у світі, де скоро залишиться випалене поле через санкції. Щодня з'являються все нові і нові тому підтвердження. Ця новина – не виняток.

Продюсер Олександр Роднянський у інтерв'ю блогеру Іллі Варламову поділився своїм баченням щодо майбутнього фестивалю "Кінотавр", президентом якого він є.

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Олександр Роднянський на "Кінотаврі"

"Кінотавр" – найважливіший вітчизняний фестиваль і один із найстаріших брендів нової Росії. Я не думаю, що "Кінотавру" має сенс продовжувати існування ось у Росії такій. Я думаю, ми просто відмовимося від його проведення цього року. Неможливо. Чекатимемо інших часів.

"Кінотавр" мав пройти в Сочі з 13 по 20 вересня. Програма фестивалю включала як традиційні конкурси для повного і короткого метра, так і секцію "Кінотавр. Серіали". Тепер культурні заходи з позитивною репутацією не варто очікувати. У РФ тепер лише клоунада та Шабаш пропаганди , як це було нещодавно в "Лужниках".

Відмітимо, що продюсер Олександр Роднянський активно виступає проти війни в Україні та висвітлює ситуацію. І сьогодні, коли вже рівно місяць іде війна, він також опублікував важливу посаду в інстаграм. Там же він згадав і про "Кінотавр".

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Також сьогодні обговорюють покарання Путіну від Андрія Данилка.

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