Оскар 2022: усі переможці кінопремії – хто отримав заповітні статуетки?

У ніч із 27 на 28 березня у театрі Dolby у Лос-Анджелесі відбулася 94-та церемонія вручення кінопремії "Оскар". Дізнайтесь імена переможців

Список лауреатів кінопремії "Оскар 2022" / Фото: Getty Images

Поки в Україні триває війна, яку розв'язала Росія, в інших країнах продовжується життя... Проходять великі свята, концерти, фестивалі та інші заходи. При цьому люди, які виступають на цих івентах нагадують світові про звірства, які творить російська армія в Україні .

У Голлівуді в черговий раз відбулася одна з найочікуваніших кінопремій року – "Оскар". Хто отримав свої нагороди – дізнайтесь у нашому матеріалі. Перед цим також пропонуємо ознайомитися зі списком номінантів.

Реклама

Список лауреатів премії "Оскар-2022"

Найращий фільм - CODA

Найкраща акторка – Джессіка Честейн

Найкращий актор – Вілл Смит

Реклама

Найкращий актор другого плану – Трой Коцур, "CODA"

Фото: Axy.News

Найкраща акторка другого плану – Аріана ДеБос, "Вестсайдська історія"

Найкращий режисер – Джейн Кемпіон, "Влада пса"

Реклама

Найкращий анімаційний фільм – "Енканто"

Фото: Instagram

Найкращий іноземний фільм – "Сядь за кермо мого автомобілю"

Найкращий саундтрек до фільму – Билли Айлиш – No Time To Die, "007: Не час помирати"

Найкраща музика до фільму – "Дюна"

Найкращий звук – "Дюна"

Найкраща операторська робота – Грег Фрейзер, "Дюна"

Найкращі візуальні ефекти – "Дюна"

Найкращий дизайн костюмів – "Круелла"

Фото: кадр з фільму "Круелла"

Всі інші номінації можна подивитися тут.

Минулого року головну нагороду та звання найкращого фільму отримала картина "Земля кочівників" режисера Хлої Чжао. Вона також здобула перемогу в категорії "Найкращий режисер", став другою жінкою в історії, яка отримала "Оскар" за режисуру.