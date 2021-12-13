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Вийшов тизер першого українського фільму про ЛГБТ "Мій юний принц" (відео)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
13 грудня, 13:19
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Кінострічка встигла зібрати безліч суперечливих відгуків ще до виходу тизера. Вся справа у неоднозначних та провокаційних темах, яку підняли творці фільму
Вийшов перший тизер фільму "Мій юний принц"
Вийшов перший тизер фільму "Мій юний принц" / Фото: instagram.com/myyoungprince

Нарешті всі можуть побачити перший офіційний тизер гучного фільму "Мій юний принц", який незабаром вийде на екрани.

Картина Василяна Хачатура ще до прем'єри викликала велику кількість суперечок та негативної критики. Головною причиною невдоволення стало те, що кінострічка описує стосунки між двома юнаками.

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Сюжет фільму "Мій юний принц"

Головний герой фільму – 17-річний Поль. Хлопець живе з матір'ю гроші бабусі, яка заробила їх, продаючи твори мистецтва.

Незважаючи на свою агорафобію (страх відкритого простору), Поль веде досить розгульний спосіб життя. Але все змінюється, коли Антуан з'являється разом зі своїм батьком Марком, а незабаром відбувається подвійне вбивство.

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Постер до фільму "Мій юний принц"
Постер до фільму "Мій юний принц" / Фото: instagram.com/myyoungprince

Нагадаємо, що фільм отримав фінансування у розмірі 20 мільйонів гривень від Держкіно. Однак після цього депутати України стали збирати підписи через те, що картина показує персонажів із ЛГБТ.

У свою чергу, продюсер фільму Олексій Гладушевський назвав таку поведінку та ставлення до картини гідною сталінських часів, бо з того часу в Україні не було цензури з ідеологічних причин для кіно.

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Коли фільм вийде в широкий прокат, поки що невідомо.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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