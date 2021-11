Як Дженніфер Лопес та Бен Аффлек виглядають без фотошопу – чесні фото пари

Дженніфер Лопес та Бена Аффлека сфотографували в аеропорту / Фото: Getty Images, instagram.com/bennifer_02/

Не зважаючи на зйомки в різних містах Дженніфер Лопес та Бен Аффлек намагаються бачитися часто. Днями артистка приїхала до Лос-Анджелесу, щоб виступити на премії American Music Awards. В аеропорту Джей Ло зустрічав Бен Аффлек.

Пару сфотографували у повсякденному образі та без фотошопу.

Скріншот: instagram.com/bennifer.id/

Скріншот:instagram.com/bennifer.id/

Хоч пара у себе в соцмережах майже не публікує спільних фото, але до мережі регулярно потрапляють зворушливі знімки Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. Розповідаємо, як робляться такі фото.

До слова, на самій премії Джей Ло з'явилася без Бена Аффлека. Вона виконала пісню On My Way, яка є саундтреком до нового фільму співачки "Перший зустрічний".

Нагадаємо, нещодавно інсайдер розповів, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек планують разом відзначати Різдво.

Про роман Бена Аффлека та Дженніфер Лопес

Перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком з'явилися цієї весни, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло проводили удвох час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки у день народження Дженніфер Лопес.

Дженніфер Лопес показала поцілунок з Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

Цього року Дженніфер Лопес відмінила весілля. Вона розійшлася зі своїм коханим бейсболістом Алексом Родрігесом, з яким вирішила залишитися друзями.

Лопес і Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х, почали зустрічатися в липні 2002 року і побралися у листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розійшлася. Колишній менеджер співачки Роб Шутер, який працював із нею з 2003 по 2005 рік, причиною розриву пари назвав алкогольну залежність Бена Аффлека

