Дженніфер Лопес повторила сцену зі свого культового кліпу через 19 років

Цього року популярна співачка Дженніфер Лопес повернулася до свого колишнього нареченого Бен Аффлека, а тепер вирішила ще поностальгувати й у новій рекламній кампанії.
Ролик починається з кадрів кліпу 2002 All I have. Артистка пішла від коханого і засмучена йде засніженою вулицею з сумками відомого бренду в руках. Потім події переносяться в 2021 рік. Вона, як і раніше, йде з сумками бренду тільки з нової колекції, на вулиці все йде сніг.
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Але є кілька відмінностей – Джей Ло йде щасливою. Та й стиль співачки трохи змінився. Тепер вона носить не пуховик, а пальто. Замість розпущеного волосся – високий хвіст.
У коментарях рекламний ролик оцінили, а Дженніфер Лопес назвали легендою.
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