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Дженніфер Лопес повторила сцену зі свого культового кліпу через 19 років

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
5 листопада, 07:51
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Популярна співачка знялася у різдвяній кампанії для бренду Coach, стилізованої під свій кліп 2002 року на пісню All I have
/ Фото: скриншот

Цього року популярна співачка Дженніфер Лопес повернулася до свого колишнього нареченого Бен Аффлека, а тепер вирішила ще поностальгувати й у новій рекламній кампанії.

Ролик починається з кадрів кліпу 2002 All I have. Артистка пішла від коханого і засмучена йде засніженою вулицею з сумками відомого бренду в руках. Потім події переносяться в 2021 рік. Вона, як і раніше, йде з сумками бренду тільки з нової колекції, на вулиці все йде сніг.

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Але є кілька відмінностей – Джей Ло йде щасливою. Та й стиль співачки трохи змінився. Тепер вона носить не пуховик, а пальто. Замість розпущеного волосся – високий хвіст.

Скріншот: Twitter

У коментарях рекламний ролик оцінили, а Дженніфер Лопес назвали легендою.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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