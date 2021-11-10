Вимушена розлука зміцнила стосунки Джей Ло та Бена Аффлека – інсайдер

У Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зараз зйомки в різних містах і немає можливості часто бачитися. Але пара, по можливості, намагається зустрітися хоч на кілька годин

Інсайдер розповів нові подробиці про стосунки Дженніфер Лопес та Бена Аффлека / Фото: Getty Images, instagram.com/bennifer_02/

Вихідні Дженніфер Лопес та Бен Аффлек провели разом. Папараці сфотографували, як одна з обговорюваних пар прощалася на злітній смузі перед відльотом співачки у Ванкувер, де зараз Лопес знімається у новому проєкті для Netflix.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек провели разом вихідні / Фото: instagram.com/bennifer_02/

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Поки шанувальники розчулювалися новим фото голлівудських зірок, інсайдер виданню People розповів, як зараз складаються стосунки пари.

За словами інсайдера, Бен і Дженніфер стали ставитися друг до одного ще більш трепетно і на це вплинула вимушена розлука через зйомки у різних містах.

Дженніфер та Бен провели вихідні разом у Лос-Анджелесі, у них дуже напружений робочий графік, але вони використовують будь-яку можливість проводити час разом. Декілька разів Дженніфер літала в Остін лише на кілька годин перед поверненням на зйомки у Ванкувер. Вони важко переносять розлуку, – зізнався інсайдер.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек намагаються якнайбільше часу проводити разом / Фото: instagram.com/bennifer_02/

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За словами джерела, Дженніфер не втомлюється розповідати, який приголомшливий Бен. Він робить її дуже щасливою.

Схоже, відстань змушує їх ще більше цінувати свої стосунки , – додав інсайдер.

Про роман Бена Аффлека та Дженніфер Лопес

Перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком з'явилися цієї весни, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло проводили удвох час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки у день народження Дженніфер Лопес.

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Дженніфер Лопес показала поцілунок з Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

Цього року Дженніфер Лопес відмінила весілля. Вона розійшлася зі своїм коханим бейсболістом Алексом Родрігесом, з яким вирішила залишитися друзями.

Лопес і Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х, почали зустрічатися в липні 2002 року і побралися у листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розлучилася. Колишній менеджер співачки Роб Шутер, який працював із нею з 2003 по 2005 рік, причиною розриву пари назвав алкогольну залежність Бена Аффлека

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