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Вимушена розлука зміцнила стосунки Джей Ло та Бена Аффлека – інсайдер

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
10 листопада, 07:46
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У Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зараз зйомки в різних містах і немає можливості часто бачитися. Але пара, по можливості, намагається зустрітися хоч на кілька годин
Інсайдер розповів нові подробиці про стосунки Дженніфер Лопес та Бена Аффлека
Інсайдер розповів нові подробиці про стосунки Дженніфер Лопес та Бена Аффлека / Фото: Getty Images, instagram.com/bennifer_02/

Вихідні Дженніфер Лопес та Бен Аффлек провели разом. Папараці сфотографували, як одна з обговорюваних пар прощалася на злітній смузі перед відльотом співачки у Ванкувер, де зараз Лопес знімається у новому проєкті для Netflix.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек провели разом вихідні
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек провели разом вихідні / Фото: instagram.com/bennifer_02/

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Поки шанувальники розчулювалися новим фото голлівудських зірок, інсайдер виданню People розповів, як зараз складаються стосунки пари.

За словами інсайдера, Бен і Дженніфер стали ставитися друг до одного ще більш трепетно і на це вплинула вимушена розлука через зйомки у різних містах.

Дженніфер та Бен провели вихідні разом у Лос-Анджелесі, у них дуже напружений робочий графік, але вони використовують будь-яку можливість проводити час разом. Декілька разів Дженніфер літала в Остін лише на кілька годин перед поверненням на зйомки у Ванкувер. Вони важко переносять розлуку, – зізнався інсайдер.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек намагаються якнайбільше часу проводити разом
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек намагаються якнайбільше часу проводити разом / Фото: instagram.com/bennifer_02/

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За словами джерела, Дженніфер не втомлюється розповідати, який приголомшливий Бен. Він робить її дуже щасливою.

Схоже, відстань змушує їх ще більше цінувати свої стосунки , – додав інсайдер.

Про роман Бена Аффлека та Дженніфер Лопес

Перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком з'явилися цієї весни, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло проводили удвох час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки у день народження Дженніфер Лопес.

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Дженніфер Лопес показала поцілунок з Беном Аффлеком
Дженніфер Лопес показала поцілунок з Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

Цього року Дженніфер Лопес відмінила весілля. Вона розійшлася зі своїм коханим бейсболістом Алексом Родрігесом, з яким вирішила залишитися друзями.

Лопес і Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х, почали зустрічатися в липні 2002 року і побралися у листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розлучилася. Колишній менеджер співачки Роб Шутер, який працював із нею з 2003 по 2005 рік, причиною розриву пари назвав алкогольну залежність Бена Аффлека

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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