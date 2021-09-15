Як змінювався іменинник принц Гаррі – життя герцога Сассекського в 5-ти фотографіях

Принц Гаррі - як змінювався герцог Сассекський / Фото: Getty Images

Сьогодні, 15 вересня, принцу Гаррі виповнилося 37 років. Попри розбрат між герцогом Сассекським і Букінгемським палацом, королівська родина привітала його з днем народження.

Після відмови від королівських обов'язків герцог Сассекський почав нову главу життя в США разом зі своєю дружиною Меган Маркл та їхніми дітьми. Але як змінився принц Гаррі за всі ці роки? Пропонуємо дізнатися в п'яти фотографіях.

Принц Гаррі в дитинстві

Принц народився в 1984 році в Лондоні. На фото, зроблених під час різних виходів і публічних заходів, син принцеси Діани майже завжди усміхався.

8-річний принц Гаррі, Королева Єлизавета (королева-мати), принцеса Діана в 1992 році / Фото: Getty Images

Смерть принцеси Діани

Фактично, дитинство принца Гаррі закінчилося в 1997 році, коли його мама трагічно загинула в автокатастрофі. Принцу Гаррі було 13 років.

Принц Гаррі на похоронах матері, принцеси Діани в 1997 році / Фото: Getty Images

Життя в центрі уваги

Увага преси стала постійним явищем в житті принца Гаррі та його брата, принца Вільяма. Згодом, брати помінялися характерами – в принца Гаррі все частіше почали проявлятися риси бунтаря. Він часто почав потрапляти в скандальні заголовки через свої витівки на вечірках і бурхливе життя.

У 2007-2008-х роках принц Гаррі 10 тижнів прослужив в підрозділі підтримки військово-повітряних сил в Афганістані, а у 2011 році – отримав звання капітана Армійського повітряного корпусу.

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Принц Гаррі в 2010 році / Фото: Getty Images

Одруження і вихід з королівської сім'ї

У 2018 році принц Гаррі вперше одружився – його коханої стала ексакторка Меган Маркл. Через кілька років подружжя відмовилося від королівських обов'язків через обмеження і тиску, який вони відчували під час життя в палаці.

Принц Гаррі в день весілля з Меган Маркл / Фото: Getty Images

Возз'єднання з сім'єю

В середині літа цього року принц Гаррі з братом відвідали відкриття статуї їхньої матері в Кенсінгтонському палаці. Зараз брати знову почали ладити після багаторічного розбрату.

/ Фото: Getty Images

Дивіться, як навесні цього року Меган Маркл і принц Гаррі дали скандальне інтерв'ю Опрі Вінфрі:

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