Як Ольга Сумська виглядала у 90-ті. Акторка зачарувала Мережу фото з минулого

/ Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська часто ділиться з шанувальниками не лише новими фото, а й любить показати знімки з минулого . Фоловери української акторки завжди у захваті від таких публікацій. Нова добірка архівних кадрів стала винятком.
На цей раз актриса показала фото зі зйомок фільму "Йордань", у якому Ольга Сумська знімалася у 90-х роках . На чорно-білих артистка позувала на знімальному майданчику.
У характері людини є три золотих якості: терпіння, почуття міри та вміння мовчати. Іноді в житті вони допомагають більше, ніж розум, талант і краса…
90-ті роки..Зйомки фільму "Йордань" – підписала знімки акторка.
У коментарях підписники зазначили, що Ольга Сумська майже не змінилася . А дехто додав, що молодша дочка Ганна дуже схожа на свою маму в молодості.
- "Чесно? Я подумала, це ваша молодша дочка. Ви дуже схожі"
- "Яка ви гарна. І наче ваша молодша на вас тут дуже схожа"
- "Це ви? Спершу подумала, що це Аня"
Як Ольга Сумська веде свій Instagram – дивіться у ролику:
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