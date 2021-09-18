Як справити враження на дівчину: вчимося у претендентів на серце Холостячки Злати Огневич

Як учасники "Холостячки" дивували Злату Огнєвіч / Фото: скриншот

Як тільки не намагалися здивувати Злату Огневич учасники проекту: ефектні автомобілі, шикарні букети квітів, оригінальні подарунки. Всього Злата за весь вечір познайомилася з 25 учасниками.

З них п'ять учасників справили на неї яскраве враження. Дивіться, що ж зробили чоловіки, щоб Злата запам'ятала їх сюрпризи надовго.

Гелікоптер

Найпершим учасником, який прибув до Злати на знайомство, був 33-річний Богдан Коломейко. Чоловік з'явився перед Холостячкою на гелікоптері, а коли випала, запропонував Огневич здійснити повітряну прогулянку. Злата не відмовилася, а з захопленням прийняла запрошення.

Скріншот: відео

Поява Богдана була першою і однією з найефектніших! До слова, Злата зізналася, що завжди мріяла, щоб чоловік прилетів до неї на побачення на вертольоті.

Скріншот: відео

Принц на білому коні

33-річний Роман Васильєв довів, що казки про принца на білому коні можуть стати реальністю. Перед Златою він саме так і з'явився. Це дуже вразило Холостячку.

Роман пообіцяв Златі, що коли-небудь вони разом проїдуться на коні.

Фото: прес-служба

Оркестр

32-річний Роман Свечкоренко працює психологом, але так само як і Злата, він небайдужий до музики. Для Злати Роман разом зі своїми товаришами влаштував міні-концерт. Коли Холостячка вийшла на вулицю, щоб зустріти учасника, вона не відразу зрозуміла, що Роман, який грав на піаніно, і є претендентом на її серце.

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При знайомстві зі Златою чоловік трохи розгубився через хвилювання.

Скріншот: відео

Поліцейський автомобіль і смаколики

29-річний Олександр Борзенко – начальник патрульної поліції міста Кременчук. Незважаючи на те, що спочатку він може здатися жорстким і серйозним, в душі чоловік – романтична натура . Олександр з'явився перед Златою на поліцейській машині, в якій привіз великий торт. На частуванні були вигравірувані ноти пісні Злати Огнєвіч "Солодка кара". Нам здається, це дуже креативно, мило і смачно!

Скріншот: відео

Варто взяти на замітку, адже багато дівчат люблять смаколики, а особливо, коли їх готує або дарує чоловік.

Фото: instagram.com/oleksandr_borzenko

Бредлі Купер і цукерки

Ще один учасник проєкту, 25-річний Влад Ясько, дуже креативно підійшов до знайомства зі Златою. Хлопець заздалегідь з'ясував, що Огнєвіч подобається солодке і актор Бредлі Купер. Його фото висить навіть на кухні у співачки.

Влад роздрукував знімок Купера у повний зріст і подарував його Златі разом з кошиком цукерок. Холостячка була дуже приємно здивована!

Скріншот: відео

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